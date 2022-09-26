Как и предполагалось, правоконсерваторы выиграли выборы в Италии. Они набрали 44% голосов и после переговоров с президентом Серджо Маттареллой сформируют правительство. Либералы и популисты уходят в оппозицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Возглавит новое правительство лидер «Братьев Италии» (26% на выборах) Джорджа Мелони. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини, вероятно, возглавит МВД, а глава партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони — сенат страны.

Читайте также: Правые партии Италии выиграли выборы и сформируют правительство

«Братья Италии» за четыре с половиной года после предыдущих выборов увеличили свой рейтинг в шесть раз и теперь закрепились в статусе главной партии коалиции и страны. Основная причина их победы состоит в том, что в отличие от коллег по коалиции Мелони не участвовала в сомнительных «сделках» с оппонентами.

Сальвини, получив 17% голосов в 2018-м, сформировал коалиционное правительство с популистами. В 2021-м и Сальвини, и Берлускони согласились участвовать в «широкой» коалиции с либералами и популистами под руководством экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги. Мелони тем временем извлекла все плюсы из пребывания в оппозиции во время кризисов, и ей не приходилось идти ни на какие полумеры.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Другая причина победы — личные качества Мелони. Профессиональный политик, она впервые была избрана в парламент еще 16 лет назад, в возрасте 29 лет, а позднее в течение трех лет занимала пост министра по делам молодежи в последнем правительстве Берлускони (2008−2011). И тем не менее ей удалось сохранить имидж самого нового и самого «человечного» лица в итальянской политике.

Берлускони во власти (или в оппозиции) уже тридцать лет, и за него голосует только его «ядерный» электорат. Сальвини запятнал свой образ бескомпромиссного борца вышеупомянутыми сделками. Популисты из «Движения 5 звезд» в 2018-м выиграли выборы, обещая бороться с истеблишментом, а вместо этого сами стали его частью. Либералы, за которыми стоит вся мощь крупных СМИ и большого бизнеса, фонтанируют пустой риторикой о ценностях и вызовах, но ничего больше.

На таком фоне Мелони, обещающая Италии больше суверенитета, меньше мигрантов и меньше ЛГБТ, смотрится и убедительно, и достоверно. Либералы, популисты, Сальвини и Берлускони уже показали свою неспособность справиться с кризисом, будь то коронакризис или кризис энергетический. Пришла очередь «Братьев Италии» попробовать. Можно даже предполагать, что беспомощность избирательной кампании как либералов, так и популистов была вполне осознанной. Впереди нелегкие годы, и при всей любви к власти они предпочли провести эти годы в сторонке.

При этом можно быть почти уверенным, что тех перемен, за которые проголосовали избиратели, не произойдет. Главный вызов — экономика, где и до энергокризиса были высочайший госдолг и высокая безработица, особенно молодежная. С тех пор, как цены на энергию полетели в космос, ситуация еще больше обострилась, потому что держалось итальянское благосостояние на очень тонких нитях. Главы бизнес-ассоциаций не первый месяц заваливают СМИ и депутатов истерическими прогнозами о тотальном коллапсе экономики.

Но никаких инструментов для исправления ситуации, кроме раздачи денег, у нового правительства не будет. Правые ориентируются на США и едва ли начнут призывать Киев сдаваться, а Брюссель — перестать пилить сук собственной экономики. Защищать интересы Италии им придется в очень ограниченном коридоре.

Что новое правительство действительно сможет себе позволить, так это активное бодание с ЕС на предмет того, как, сколько и на что тратить деньги. Предыдущая коалиция во главе с Драги отстаивала интересы Брюсселя куда эффективнее, чем свои собственные. Теперь ситуация изменится.

European Parliament Марио Драги

Кроме того, правые, скорее всего, выполнят свое обещание и возобновят борьбу с нелегальной миграцией, которую начинал в 2018–2019 годах Сальвини и которая была прекращена сразу после его ухода с поста главы МВД.

Наконец, новое правительство сможет сделать ряд символических шагов в защиту традиционных ценностей от ЛГБТ, хотя тоже только в рамках разрешенного коридора. «Парады» никто запрещать не будет. Но по крайней мере распространение радужных «ценностей» не выйдет на новые уровни.

Другими словами, итальянские избиратели могут рассчитывать на прогресс по второстепенным вопросам, но не по основным.

Итальянские избиратели проголосовали за другую Италию, потому что в нынешней Италии, с сотнями тысяч экономических мигрантов и с правительством, которое ведет собственную экономику к краху в интересах непонятно кого, граждане чувствуют себя чужими.

Но, несмотря на победу правых на выборах, получат граждане (в лучшем случае) косметические поправки к Италии той же самой.