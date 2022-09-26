Рим, , 09:31 — REGNUM Правоцентристская коалиция Италии набрала 44,12% голосов на выборах в нижнюю палату парламента, 43,87% голосов на выборах в сенат, сообщили в МВД страны 26 сентября.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Леволиберальная коалиция набрала 26,35% голосов (на выборах в сенат — 26,12%), популисты — 15,18% (15,37%).

Подсчет голосов почти закончен — обработаны данные с более чем 59 тысяч участков из 61 тысячи.

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Лидер ведущей правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила о победе коалиции. Основные оппоненты правых — леволибералы признали поражение и объявили об уходе в оппозицию.

Решение о формировании правоцентристского правительства может быть принято по итогам встречи лидеров правых партий (Мелони, Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони) с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября.