После того, как по всему Ирану вспыхнули протесты из-за смерти 22-летней девушки, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба», масла в огонь подлил президент страны Ибрагим Раиси, который отказался от запланированного интервью с журналисткой CNN. Данные события стали поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

22 сентября американская журналистка иранского происхождения Кристиана Аманпур должна была взять интервью у президента Ирана, прибывшего в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Сообщается, что Раиси опоздал на встречу и попросил через помощника, чтобы Аманпур надела головной платок. Журналистка «вежливо отказалась». В итоге иранский президент не пришел на интервью.

Американка заявила, что прикрывает голову во время репортажей в Иране в соответствии с местными законами и обычаями, акцентировав внимание на том, что она не станет этого делать для интервью за пределами страны.

По словам журналистки, ни один президент Ирана никогда не просил ее покрыть голову — «ни внутри страны, ни за ее пределами».

Согласно иранскому законодательству, все женщины должны носить головной убор и закрытую одежду в публичных местах. Это правило применяется в стране с 1979 года после Исламской революции и обязательно для всех женщин, находящихся в стране, включая туристок, журналисток и политических деятелей.

По словам исламского чиновника, передавшего просьбу президента, журналистка проявила «неуважение», акцентировав внимание на том, что в день интервью начался первый месяц мусульманского календаря Мухаррам.

«Это их культура. Поэтому западные репортеры должны уважать её!» — считает 1cap***.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

«То есть, если вы попросите иранскую журналистку освещать новости в США, она должна снять хиджаб?» — недоумевает ncc7***.

«Вот по этой причине в исламском мире нет ни одной развитой страны», — отмечает jgsu***.

«Как забавно то получается. Он навязывает женщине хиджаб за пределами Ирана?» — вопрошает utau***.

«Ислам — враг человеческой цивилизации», — пишет ktic***.

«О, а давайте тоже теперь будем заставлять репортеров надевать традиционный корейский костюм ханбок?!» — интересуется koda***.

«Никто не сделал ничего плохого. Один имеет право не надевать хиджаб, другой — не давать интервью в обстановке, которая ему не нравится», — отмечает mccj***.

«Свобода — это ценность, которую нужно защищать», — считает ktsh***.

«Тогда почему мужчины не носят хиджаб?» — задается вопросом blue***.

«Относятся к женщинам, как к собакам», — негодует baba***.

«Даже если вы не мусульманин, вы должны уважать культуру и религию других», — считает kifo***.

«Ну, если пытались заставить американцев за пределами Ирана облачиться в хиджаб, то тогда президент Ирана должен был переодеться в костюм и галстук…» — пишет orch***.