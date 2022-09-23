Нью-Йорк, США, , 02:53 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) стал одной из тем встречи в Нью-Йорке генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам Гутерреша, восстановление ядерной сделки с Тегераном «очень важно». Он призвал добиваться «большей гибкости» в целях скорейшего достижения соглашения.

Генсек также попросил Раиси продолжать вовлекать соседние с Ираном страны в переговоры по снижению напряженности и развитию региональной безопасности. Кроме того, глава ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в республике.

Помимо этого, Гутерреш и Раиси затронули вопросы, связанные с процессами в Йемене и Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Ирану, вероятно, сделано «последнее предложение» по восстановлению СВПД.

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