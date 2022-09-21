Россия заручилась поддержкой КНР перед новой фазой проведения специальной операции на территории б. УССР. Пекин поддержал Москву и теперь страны будут действовать «спина к спине», обеспечивая друг другу надежный тыл. Такое мнение высказал политолог из Киргизии Марс Сариев в интервью ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Как в Киргизии относятся к событиям в России, к частичной мобилизации, к референдумам на освобожденных территориях?

Сейчас Россия находится в патовой ситуации. С одной стороны, объявлено проведение срочного референдума по воссоединению ДНР и ЛНР с Россией. С другой, Россия официально признала, что проводит спецоперацию не против киевского нацистского режима, а против коллективного Запада. Это огромная разница.

Инструкторы и наемники НАТО, а их, по данным МО РФ, не менее трех тысяч человек, разработали план «харьковского наступления».

Владимир Путин. Референдум, по всей видимости, состоится и пройдет без сюрпризов. [Освобожденные территории] официально станут частью России, и наступление ВСУ и наемников из западных стран будет означать вторжение на территорию России. Это дает юридические основания для частичной мобилизации, о которой говорил в своем обращении президент

Цели СВО по прошествии полугода корректируются. С учетом того, что Запад не прекращает поставки вооружения, в том числе и такого, которое может поразить российские города, киевскому режиму — Россия будет действовать жестко.

Напомню, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев 19 сентября летал в Китай. Москва заручилась поддержкой Пекина и готовится идти ва-банк. Грядет жесткое противостояние по линии Россия — Запад, которое может потребовать задействования дополнительных сил всех противоборствующих сторон.

Патрушев Николай

Сейчас мы находимся в полушаге от горячей фазы третьей мировой войны, ситуация в целом очень опасная. Противники ждут, кто из них «первым моргнет» — Россия или Запад.

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Почему вы заговорили о позиции КНР по СВО?

Роль КНР в Средней Азии и в отношениях с Россией возрастает на фоне СВО. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении открыто заявил, что НОАК должна сосредоточиться на подготовке к участию «в настоящих боевых действиях». Насколько я помню, Китай уже закончил или скоро заканчивает перевооружение и полное оснащение своей армии. Это говорит о том, что назревает очень жесткое противостояние с возможным включением новых игроков.

Китай не является для России безусловным другом, но на фоне текущих изменений партнерство Москвы и Пекина становится всё более тесным. Доктрина Поднебесной включает такое понятие, как «спина к спине». КНР понимает, что если не будет России, то следующий удар придется по ней. Россия и Азия воспринимаются КНР как внутренний тыл, и они, в свою очередь, готовы выступать тылом для России.

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Киргизия, по мнению властей РФ, поддержала российскую позицию по вопросу б. УССР. Насколько новый виток противостояния между Россией и Западом осложнит отношения Бишкека с Вашингтоном и странами ЕС?

Киргизия занимает нейтральную позицию по вопросу [б. УССР], поскольку все еще считает страну бывшей братской советской республикой. Но исходя из геополитических реалий нашей стране ближе Россия и Китай. Они заинтересованы в стабильном развитии Средней Азии и Казахстана. Эти планы не совпадают с планами США, которые пытаются ослабить одновременно Россию и Китай, разжигая конфликты в нашем регионе и других сопредельных странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ситуация между Арменией и Азербайджаном до сих пор остается напряженной. А только недавно завершилась череда столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. И что делают США? Хотят передать Душанбе вертолеты и самолеты, которые работающие на них афганцы угнали из Афганистана, когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда около 50 единиц авиации приземлились в Таджикистане и Узбекистане. А теперь Вашингтон хочет передать их нашим соседям. Это не выглядит как намерение по налаживанию стабильности в регионе.

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США подкладывают керосин под Среднюю Азию и в нужный момент чужими руками могут поднести спичку в надежде, что всё вспыхнет. У них свои геополитические цели, но если они включают в себя дестабилизацию региона — они явно противоречат нашим интересам.