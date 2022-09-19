Пекин, , 10:24 — REGNUM Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи выразили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Совбеза России.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — говорится в распространённой информации.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества.

Патрушев заявил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России.