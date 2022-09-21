Тула, , 11:29 — REGNUM Решения, принятые президентом Владимиром Путиным, дают возможность сплотиться тем, кто выступает за великую Россию. Так прокомментировал обращение президента к гражданам РФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришло время объединиться по-настоящему. Решения президента дают возможность сплотиться всем, кто выступает за великую Россию. Для жителей Донбасса это значит, что они наконец возвращаются домой, что они будут сами определять свою судьбу», — приводит слова губернатора управление пресс-службы правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что Тульская область с самого начала оказывает всю возможную помощь Донбассу, тульские добровольцы участвуют в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

«Мы готовы и дальше делать всё, что в наших силах, для победы. За Родину, за народ, за лучший мир!» — сказал Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областях состоятся референдумы по вопросу воссоединения с Россией. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.