Тула, 21 сентября 2022, 11:29 — REGNUM Решения, принятые президентом Владимиром Путиным, дают возможность сплотиться тем, кто выступает за великую Россию. Так прокомментировал обращение президента к гражданам РФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Губернатор подчеркнул, что Тульская область с самого начала оказывает всю возможную помощь Донбассу, тульские добровольцы участвуют в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 23–27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областях состоятся референдумы по вопросу воссоединения с Россией. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.