Очередная странная выходка президента США Джо Байдена активно обсуждается 19 сентября в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

На этот раз американский лидер отличился на церемонии публичного прощания с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II. В особняке Ланкастер-хаус Байден оставил запись в книге соболезнований.

Известно, что у президента США имелось заранее заготовленное послание, распечатанное на небольшом листе бумаги. Этот текст, который пользователи соцсетей назвали шпаргалкой, Байден и переписал в книгу.

«Ранее он не раз пользовался на официальных мероприятиях шпаргалками с подсказками самых элементарных вещей», — отмечают телеграм-каналы.

«Это атрофия мозга…» — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Марина.

«Он еле ходит. Трясётся весь», — заметил пользователь с ником Музыкант. «Да он уже еле передвигается», — согласилась Ирина Д.

«Так переписать без ошибок — это тоже хлопотное дело», — иронизирует Алексей.

«Читать не разучился ещё?» — спрашивает Лена.

«Мелкая моторика пока есть, хе-хе», — смеётся Татьяна Т.

«Господи, зомби на ножках…» — отметила Ольга О.

«Старичок собрался в президенты? На покой пора!» — выразил своё мнение Владимир А.

«Бедный дедушка, ему бы в кресле-качалке, у камина, с чайком…» — иронизирует Про.

«О боги, он ходящий мертвец!» — оставила эмоциональный комментарий Марина Р.

«Отпустите его домой, на ранчо рыбу ловить. Хватит издеваться над стариком», — предлагает Дмитрий.

Президент США Джо Байден. (сс) The White House

«Зачем людей американских за идиотов держат?! Поставили зомби у власти и что хотят, то и воротят! Проще не придумаешь для достижения своих целей», — рассуждает Татьяна.

«Давай, Джо, продолжай, ещё не вся Америка развалилась, ждём второй срок — заверши своё дело», — пишет Светлана.

«Переписал и переписал, он же дед», — оправдал поступок Байдена Дима.

«Посмотрите на него, он на ладан дышит», — подытожил обсуждение Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не против принять участие в ещё одних выборах главы Белого дома. Однако, по словам 79-летнего американского лидера, «окончательного решения» он пока не принял.

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