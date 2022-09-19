Вашингтон, 19 сентября 2022, 10:02 — REGNUM Президент США Джо Байден не против принять участие в еще одних выборах главы Белого дома, однако «окончательного решения» он пока не принял, об этом 79-летний американский лидер заявил в интервью, вышедшем 18 сентября, сообщает The Hill.
«Угроза глобального продовольственного кризиса»
Байден хочет, но пока не решил переизбираться на второй срок
«Послушайте, мое намерение, как я сказал для начала, состоит в том, что я снова буду баллотироваться», — сказал Байден. — Но это всего лишь намерение. Но твердо ли я решил баллотироваться снова? Это еще предстоит выяснить».
Байден и его советники неоднократно заявляли, что он намерен баллотироваться в 2024 году, когда ему будет 81 год. В администрации Байдена не стали говорить конкретно, будет ли Байден добиваться переизбрания, что, по словам президента США, отчасти связано с законами о финансировании избирательной кампании, которые требуют от него раскрывать информацию о донорах и ограничивать сбор средств после того, как он официально объявит о своей кандидатуре.
Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.