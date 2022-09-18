Москва, , 15:52 — REGNUM Певица Алла Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов. Она разместила соответствующее обращение 18 сентября на своей странице в одной из соцсетей.

Лимузин Пугачевой на перроне Instagram.com alla_pugacheva_forum

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — написала она в своём сообщении.

Также певица выразила солидарность со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), накануне зачисленным в реестр иностранных агентов, которого она назвала «честным, настоящим и неподкупным патриотом России».

При этом Пугачёва добавила, что, как она считает, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) желает нашей стране «процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели» российских военных, по его мнению, якобы «за иллюзорные цели», которые, как она утверждает якобы делают Россию «изгоем» и утяжеляют «жизнь наших граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Минюст РФ внёс Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР сделал ряд антироссийских высказывания, в реестр иноагентов.