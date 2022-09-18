Певица Алла Пугачева попросила Минюст России добавить ее в список иноагентов. Соответствующее сообщение она опубликовала в одной из социальных сетей.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Изгнание торгующих из храма. 1626

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — написала она.

Исполнительница выразила солидарность со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ранее признанным в России иностранным агентом.

По словам Пугачевой, ее супруг желает России «процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели» российских военных, которые, по ее словам, гибнут якобы «за иллюзорные цели», якобы делающие Российскую Федерацию «изгоем» и усложняющие жизнь ее гражданам.

Публикацию Пугачевой обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения высказались за удовлетворение просьбы Пугачевой. Иные указали на то, что она хочет таким образом привлечь к себе внимание и сделать из себя «жертву режима». В целом многие негативно восприняли слова исполнительницы.

«Просьба народа — удовлетворить и как можно скорее. Пусть очистят страну от своего… присутствия», — не выдержала Roselena.

«Та ладно вам! Не в Минюст же, а в соцсетях! Просто нужен хайп!» — пишет ONK.

«Интересно, а откажется ли от всех денег, что заработала в РФ? Или это другое?» — задумался Илья.

«Спектакль. Нужно было бы, просто тихо взяла бы и уехала — ничего не мешает», — считает один из участников обсуждения.

«Приди, предоставь подтверждающие документы, и не надо просить — всё по закону», — комментирует просьбу исполнительницы George S.

«Нужно удовлетворить её просьбу и рассмотреть возможность привлечь по статье о дискредитации армии», — написал Denis M.

«От кормушки отлучили, так теперь прям не знают, как к себе внимание привлечь», — добавила Ольга.

«Зачем она выпрашивает неприятности для себя? У нее же маленькие дети. Если она ничего не понимает в ситуации, то лучше бы молчала», — отметила Людмила Д.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

«Какого черта вернулась? Настоящие патриоты в любой ситуации остаются со своей страной — и в горе, и в радости», — отреагировала Людмила.

«А на каком из выступлений в Европе или Израиле он желал России процветания и говорил о любви к Родине? Поливал помоями он хорошо страну. Одно дело шутки. А другое — просто грязь», — подчеркнула Ps_Vita.

«Хочет из себя «жертву режима» сделать… Надеюсь, её просто уберут из инфополя, и всё. Для неё это будет самым страшным ударом», — отреагировал еще один участник обсуждения.

«А Родина у Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) где? Израиль, Литва или США?» — поинтересовался Дмитрий О.

«А почему так скромно? Почему в соцсетях, а не в Минюст или сразу в приёмную Путина? Пусть просит лишить всех званий и регалий, надо стремиться к идеалу», — с сарказмом добавил «Тотоша».

«Туда ей и дорога! Такие, как они, ничего не ценят, что дала им Родина», — пишет Галина.

«[Она] грамотно обставляет свой уход на Запад. Поняла, что в России никому не нужна, вот и пытается получить статус «мученика режима», — не без сарказма комментирует Евгений.

«Ее надо зачислить в ряды иноагентов. Она не скрывает солидарность со взглядами своего мужа. Только зачем она вернулась в Россию, если так здесь плохо? Образование для детей в России оказалось дешевле, да и денег здесь легче заработать, бравируя прошлыми заслугами. Еще один враг нашей страны выявлен! А то честную из себя строит. Просто боится потерять сытую богатую жизнь… А она когда-нибудь задумалась, что фашисты [киевского режима] творят с людьми в Донбассе? Там 8 лет гибнут люди, дети остаются калеками… Она… в своем жирном богатом мирке разучилась сострадать бедным и несчастным людям…» — подытожила Виолетта.