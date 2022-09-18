Сеть: «Спектакль!» — Пугачева просит зачислить ее в список иноагентов
Певица Алла Пугачева попросила Минюст России добавить ее в список иноагентов. Соответствующее сообщение она опубликовала в одной из социальных сетей.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — написала она.
Исполнительница выразила солидарность со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ранее признанным в России иностранным агентом.
По словам Пугачевой, ее супруг желает России «процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели» российских военных, которые, по ее словам, гибнут якобы «за иллюзорные цели», якобы делающие Российскую Федерацию «изгоем» и усложняющие жизнь ее гражданам.
Публикацию Пугачевой обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения высказались за удовлетворение просьбы Пугачевой. Иные указали на то, что она хочет таким образом привлечь к себе внимание и сделать из себя «жертву режима». В целом многие негативно восприняли слова исполнительницы.
«Просьба народа — удовлетворить и как можно скорее. Пусть очистят страну от своего… присутствия», — не выдержала Roselena.
«Та ладно вам! Не в Минюст же, а в соцсетях! Просто нужен хайп!» — пишет ONK.
«Интересно, а откажется ли от всех денег, что заработала в РФ? Или это другое?» — задумался Илья.
«Спектакль. Нужно было бы, просто тихо взяла бы и уехала — ничего не мешает», — считает один из участников обсуждения.
«Приди, предоставь подтверждающие документы, и не надо просить — всё по закону», — комментирует просьбу исполнительницы George S.
«Нужно удовлетворить её просьбу и рассмотреть возможность привлечь по статье о дискредитации армии», — написал Denis M.
«От кормушки отлучили, так теперь прям не знают, как к себе внимание привлечь», — добавила Ольга.
«Зачем она выпрашивает неприятности для себя? У нее же маленькие дети. Если она ничего не понимает в ситуации, то лучше бы молчала», — отметила Людмила Д.
«Какого черта вернулась? Настоящие патриоты в любой ситуации остаются со своей страной — и в горе, и в радости», — отреагировала Людмила.
«А на каком из выступлений в Европе или Израиле он желал России процветания и говорил о любви к Родине? Поливал помоями он хорошо страну. Одно дело шутки. А другое — просто грязь», — подчеркнула Ps_Vita.
«Хочет из себя «жертву режима» сделать… Надеюсь, её просто уберут из инфополя, и всё. Для неё это будет самым страшным ударом», — отреагировал еще один участник обсуждения.
«А Родина у Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) где? Израиль, Литва или США?» — поинтересовался Дмитрий О.
«А почему так скромно? Почему в соцсетях, а не в Минюст или сразу в приёмную Путина? Пусть просит лишить всех званий и регалий, надо стремиться к идеалу», — с сарказмом добавил «Тотоша».
«Туда ей и дорога! Такие, как они, ничего не ценят, что дала им Родина», — пишет Галина.
«[Она] грамотно обставляет свой уход на Запад. Поняла, что в России никому не нужна, вот и пытается получить статус «мученика режима», — не без сарказма комментирует Евгений.
«Ее надо зачислить в ряды иноагентов. Она не скрывает солидарность со взглядами своего мужа. Только зачем она вернулась в Россию, если так здесь плохо? Образование для детей в России оказалось дешевле, да и денег здесь легче заработать, бравируя прошлыми заслугами. Еще один враг нашей страны выявлен! А то честную из себя строит. Просто боится потерять сытую богатую жизнь… А она когда-нибудь задумалась, что фашисты [киевского режима] творят с людьми в Донбассе? Там 8 лет гибнут люди, дети остаются калеками… Она… в своем жирном богатом мирке разучилась сострадать бедным и несчастным людям…» — подытожила Виолетта.