* Галкина — запрещённая в России организация

Москва, , 08:57 — REGNUM В реестр физических лиц, которые выполняют в России функции иностранных агентов, включило шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Министерство юстиции РФ. Это следует из обновлённого 16 сентября перечня ведомства.

Максим Галкин Цитата из видео «Максим Галкин, Хайфа 15.06.2022»

При этом в качестве источников финансирования указанного шоумена называется нацистский киевский режим, при этом из документа следует, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) занимается «осуществлением политической деятельности».

Отметим, с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) делал неоднократные антироссийские высказывания на своих страницах в нескольких соцсетях, а в начале марта 2022 года покинул Россию.