Владимир Зеленский считает, что ФРГ отказывается предоставлять киевскому режиму танки из-за определенных барьеров, связанных с «нацистским прошлым» Германии. Соответствующее заявление он сделал в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский указал на то, что Германии мешают поставлять киевскому режиму всё требуемое вооружение «нацистские отголоски».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения отметили, что Зеленского, не смотря на его упреки в адрес Германии, видимо вовсе не смущает нацистское настоящее киевского режима. Иные указали на то, что Зеленскому стоило бы перестать предъявлять претензии, так как Киев рискует остаться без «военной помощи».

«[Зеленский] упрекает немцев в том, что фашисты уже не те?» — не понимает «Добрый Заяц».

«Зато нацистское настоящее [киевского режима] наркомана (Зеленского — М. Р.) ни капли не смущает», — отметила Любовь.

«Ему по ходу поляки пообещали поделиться репарациями, которые немцы полякам заплатят!» — шутит Николай.

«Зеленскому лучше поменьше тявкать в сторону западных хозяев, а то вообще оставят без ничего», — добавил Виктор.

«Зато у [киевского режима] никаких барьеров нет. И совести в придачу», — смеется «Дева Дивная».

«Поражаюсь немцам. Какие-то [представители киевского режима]… постоянно унижают эту нацию. Если она ещё нация. Пока что одни терпилы во главе с обиженной ливерной колбаской (речь о канцлере ФРГ Олафе Шольце — М. Р.), правление которого стало началом конца реальной экономики Германии. Тут ещё и поляки подкатили с претензиями и санкциями. Но и на это колбаска промямлила несуразное», — пишет Павел А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«И не устают европейцы прогибаться?» — не понимает Terry P.

«Лучше бы последил за своим нацистским настоящим», — адресовал Зеленскому свой призыв один из участников обсуждения.

«Зеленский упорно сталкивает лбами Россию и Германию…» — добавил «бурелом».

«Коню понятно, что они боятся связываться с нацистским режимом… Не люблю немцев, не верю я им, они больше хозяев за океаном боятся», — считает Igors I.

«Немцы помнят, как выглядел Берлин после того, как немецкие танки ездили по [УССР]», — прокомментировала Мария.

«Ну он прав. В связи с нацистским прошлым Германия не желает замараться с нацистами в настоящем», — отметил Андрей.

«Нацист на нацистов наехал», — с сарказмом отреагировала Оlga.

«Да он немцев в сто раз по нацизму перемахнул. Такой дикости даже фашисты бы испугались», — подытожила Лана.