Анна Царькова, 16 сентября 2022, 16:59 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул Варшаве на пересмотр границ на фоне требований польской стороной репараций от ФРГ.
«Я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом, о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории. И мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди копались в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ», — отметил он.
Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что назревает конфликт между Польшей и Германией и, возможно, выразили надежду иные, наличие конфликта отвлечет внимание этих стран от событий в б. УССР. Были и те, кто указала на то, что Польша, предъявляя претензии Германии, действует в интересах США, пытаясь развалить Евросоюз.
«Где-то это уже было и печально закончилось для Польши и Германии», — отреагировал Вася П.
«У Шольца появился голос? Надолго?» — задалась вопросом Maria Z.
«Евросоюз никогда ещё не был настолько един, как при Путине», — иронизирует Vitaly Z.
«У Германии нет возможностей что-то Польше предъявить. Более того, Германию вынуждают передать все оружие [киевскому режиму], и при этом Польшу перевооружат, а вот Германию — не думаю», — написал Дмитрий.
«Пошла жара!» — отреагировал beeblack.
«Вот пусть и разбираются со своими делами, в чужие не лезут!» — призвала Надежда К.
«Болеем за обе команды», — шутит Виктор.
«Американцы поджигают со всех сторон», — отреагировал «Vоронеж Z».
«Ждем-с военный конфликт внутри ЕС/НАТО», — иронизирует Евгений К.
«Запасаемся попкорном», — смеется Alex P.
«Пусть продолжают в том же духе. Мы, может быть, от них отдохнём. Хотя, конечно, эти многостаночники все успевают везде нагадить», — отметила Юлия А.
«Сидим, курим бамбук философски, смотрим сериал, временами переключая каналы на «зима близко», «электроэнергии нет», «газа нет», — смеется Елена Б.
«Буду болеть за кого-то одного, но по очереди», — пошутил один из участников обсуждения.
«Нет, Дядя Сэм решил немцев в конец раздербанить, поляки в помощь», — задумался Dima U.
«Считаю, что в этот костерок нужно подлить маслица, чтобы не потух», — с сарказмом добавил Алексей.
«Страстно болею за обе команды! Эх, ребята, зря вы (обращение, видимо, к полякам — М. Р.) танчики свои раздали, такая заварушка намечается», — шутит Natasha.
«Давай, Польша, разваливай ЕС!» — пишет Елена.
«Полякам спустили приказ напомнить Шольцу о европейском единстве», — не без сарказма подытожил Artem.