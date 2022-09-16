«Лучше Целиноград!» — Сети о переименовании Нур-Султана в Астану
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны из Нур-Султана обратно в Астану. Эта новость вызвала поток комментариев в социальных сетях.
Не так давно, в марте 2019 года, Астана была переименована в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. До этого город менял название трижды.
Сначала он назывался Акмолинском, затем Целиноградом, затем Акмолой. В 1998 году был переименован в Астану.
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«Который раз меняют название, пора уже Целиноград вернуть», — считает подписчик новостного телеграм-канала Алексей.
«До следующего президента, который всё отменит», — иронизирует N.
«Ну вот, не успел побывать в Нур-Султане», — комментирует Павел П.
«Токаев угождал Назарбаеву, а теперь переобулся», — выразил своё мнение Артур Л.
«Какой резвый Токаев», — отметил Сергей К.
«Токаев хочет в Европу!» — пишет пользователь с ником Профессор.
«Каждый год будут менять название столицы?» — спрашивает Вадим К.
«А может Акмолинск? Или Целиноград? Или Акмола? Вариантов масса», — предлагает Дарья В.
«Честно говоря, настолько безразлично, что они там творят», — рассуждает Алексей И.
«Люди, наверное, там уже устали документы менять», — предположила Daria.
«Вчера уехал в Нур-Султан, сегодня приехал в Астану», — смеётся Б. В.
«Это решение Казахстана, и я уважаю их выбор», — комментирует Иван А.
«Как всё сложно в Казахстане», — удивляется пользователь с ником Рыжая.
«Как столицу ни назови, всё одно. У меня такое ощущение, что Казахстан симпатизирует Америке. Так что пусть переименуют в Вашингтонстан», — рассуждает Наталья.
«Как переименование столицы решит социальные проблемы и финансовое расслоение общества Казахстана?» — интересуется Александр Е.
«Восток — ну очень тонкое дело…» — подытожил обсуждение Владимир Т.
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