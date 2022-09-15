Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Депутаты маслихата (городского совета) Нур-Султан в ходе заседания 15 сентября поддержали переименование столицы Казахстана в Астану. Трансляцию ведёт пресс-служба горсовета.

Нур-Султан (сс) Ninara

«На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. Поступило официально 17 предложений», — сказал перед голосованием глава Управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов в ходе публичных слушаний заявил, что депутаты готовы извиниться перед жителями столицы за то, что в 2019 году согласились переименовать город.

Стоит отметить, что далее вопрос о возвращении столице названия Астана рассмотрят в ономастической комиссии и в правительстве страны. Если там переименование будет одобрено, то окончательное решение примет президент республики.

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