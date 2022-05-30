Бишкек, , 16:25 — REGNUM Киргизские власти уже 20 лет безуспешно пытаются организовать строительство железной дороги по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

Железная дорога Wallspaper.ru

По его словам, ранее никто из представителей правительства республики не мог внятно объяснить руководству России, что экономика страны сильно нуждается в этой железнодорожной магистрали.

«Во время недавнего саммита ОДКБ полчаса разговаривал с Владимиром Владимировичем Путиным. В конце концов, он понял, что эта железная дорога нужна нам как воздух и вода, и добавил, что у него нет возражений. Путин сказал, что если она так нужна, то стройте», — подчеркнул Жапаров.

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Также глава киргизского государства отметил, что начать строительство железной дороги из Киргизии в Китай и Узбекистан планируют начать уже в 2023 году.

«Если эта дорога будет построена, мы выйдем из «пропасти» и станем транзитной страной. После «Кумтора» (компания, разрабатывающая одноимённый крупнейший в Киргизии золотой рудник — Прим. ИА REGNUM) у нас появится еще один источник финансирования, который поможет нам избавиться от забот о том, как погасить внешний долг», — подытожил он.

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