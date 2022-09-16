Почти месяц назад вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести служебную проверку «по факту срыва сроков строительства ледовой арены в Новосибирске». Вчера, 15 сентября 2022 года, срок для представления результатов этой проверки в правительство РФ истёк. Пока не известно, какие именно результаты были переданы и переданы ли. Подробности истории — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Травников

О проекте «Ледовая арена в Новосибирске»

Изначально строить ледовую арену в Новосибирске начинали к молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023, но из-за санкций он был перенесён из России. Но так как средства к тому времени были уже вложены, и не малые, объект решено было достраивать.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». В комплексе предусмотрена основная арена на 10,5 тысячи зрителей, тренировочная арена с трибунами — на 200 зрителей, разные спортивные, тренажёрные залы и вспомогательные помещения. Арена должна стать домашним стадионом для хоккейного клуба «Сибирь». Помимо неё, единым проектом запланированы подъездные пути, станция метро «Спортивная» и идёт реконструкция дорог. По открытым данным, только за 2022 год стоимость строительства арены подорожала на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей.

Именно удорожание проекта, который финансируется в том числе и из средств федерального бюджета, стало причиной недовольства вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который в конце августа 2022 года был в Новосибирске и инспектировал арену. Он прямо потребовал (у областной власти?) «проведения служебной проверки о причинах удорожания» и добавил, что правительство уже направило на арену 6 млрд рублей.

«На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню: ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона», — заявил вице-премьер и напомнил, что год назад на той же стройплощадке давались обещания сдать объект в сентябре 2022 года, но готовность на дату визита не более 70%.

Вице-премьер констатировал «срыв сроков и необоснованное завышение сметы». А ведь ещё и заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку!

При этом Чернышенко уточнил, что понимание при санкциях и росте цен на стройматериалы есть и правительство в этом случае всегда идёт навстречу, но «дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается!».

Правительство Новосибирской области Ледовая арена в Новосибирске

Правительство Новосибирской области Ледовая арена в Новосибирске

Тогда же, во время визита Чернышенко, было заявлено, что «отставание от графика составляет 78 дней» и при этом регион снова просит дополнительных средств из госбюджета «в связи с конструктивными изменениями проекта». Вице-премьер остался недоволен темпами работ.

А что же областные власти, в том числе губернатор Травников, который несёт персональную ответственность? Тут всё просто — в большинстве пресс-релизов, которые публикуются на официальном сайте правительства области, про сроки говорится примерно следующее: «всё хорошо, прекрасная маркиза». Вот хотя бы взять сообщение от 13 сентября 2022 года — «работы идут четко в соответствии с графиком». Вот тут-то и наблюдается некое лукавство: в соответствии с каким из графиков? Уж точно не первоначальным.

Тем временем губернатор Андрей Травников в прямом эфире ОТС в сентябре 2022 года заявил, что первая игра ХК «Сибирь» на новой ледовой арене пройдет в 2022 году. Также и в мае 2022 года он же в одном из публичных выступлений говорил, что первые хоккеисты выйдут на лёд основной арены уже в ноябре.

В комментариях газете «Коммерсант» и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков назвал срок ввода арены в эксплуатацию — 25 декабря 2022 года. Он уточнил, что ожидается поставка части оборудования из-за границы, и везти его приходится дольше из-за санкций.

Губернатор говорит о выходе на лёд уже в 2022 году, а министр о сдаче к концу декабря. Нестыковочка, однако.

При этом об отставании от графика было известно ещё в декабре 2021 года. Об этом сообщалось на сайте полпредства в СФО. Тогда уточнялось, что «строительство объекта осуществляется с незначительным отклонением от графика» и нужен новый график, который позволит наверстать сроки.

Правительство Новосибирской области Анатолий Серышев и Андрей Травников у Ледовой арены в Новосибирске

А уже в мае 2022 года всё тот же Травников доложил полпреду в СФО Анатолию Серышеву, что «те логистические проблемы, которые возникали в марте, удалось оперативно решить, на графике они никак не отразились».

«Где-то составлены новые маршруты, где-то произошла замена изготовителей, в том числе и в рамках импортозамещения, — на отечественных, российских производителей», — заявлял губернатор.

Так откуда же взялось тогда отставание почти на 80 дней, о котором говорил вице-премьер в конце августа 2022 года?

Судебное дело и неустойка для подрядчика

Для строительства такого масштабного проекта, как ледовая арена, в Новосибирске была создана новая госкомпания — государственное казённое учреждение «Арена». Оно было включено в ЕГРЮЛ в феврале 2019 года. Директор — Андрей Кокорин. Он же владелец доли в ООО «Шанс-С», которое работает в Новосибирске с 1994 года, основной вид деятельности — агентство недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Он же был директором строительного ООО «СибСтройЗаказчик», которым на сегодня владеют Владимир Андреевич Кокорин (директор) и Владимир Кириков. По данным базы «Контур. Фокус», компания «СибСтройЗаказчик» была исполнителем 27 госконтрактов в Томской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях.

В конце августа 2022 года (полное решение опубликовано в сентябре) арбитраж Новосибирской области отказал ГКУ во взыскании неустойки с подрядчика строительства ледовой арены — московского ООО «ЭлинАльфа». Речь шла о сумме 17 139 105 рублей 69 копеек, фигурировавшей в качестве неустойки «за период с 01.01.2021 по 30.07.2021». К участию в споре был привлечён областной прокурор.

Скриншот сайта elinalfa.ru Этапы строительства ледовой арены

В основе спора лежал контракт от 28 февраля 2020 года на выполнение работ по строительству объекта — «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Цена контракта составила 3 510 592 525 рублей 77 копеек. Причиной обращения в суд истец назвал несоблюдение сроков.

В свою очередь ответчик вины не признал и сослался на ряд уважительных причин: пандемию и перевод сотрудников на удаленную работу, в том числе приостановление деятельности большинства поставщиков (субподрядчиков), неблагоприятные погодные условия в 2021 году (19 дней) и, наконец, на длительное согласование «заказчиком рабочей документации и выдачи ее в производство работ». Последний довод суд отклонил, а остальные принял к сведению. В итоге во взыскании неустойки было отказано.

Также 6 октября 2022 года суд должен рассмотреть иск ГКУ к муниципальному предприятию города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» о взыскании пени по государственному контракту № 66 от 09.11.2020 года — 7 242 181 рубля 88 копеек. Снова речь идёт о срыве сроков?

В то же время в базе арбитража Новосибирской области фигурируют претензии инспекции стройнадзора и к самому ГКУ «Арена». Так, например, в апреле 2022 года последнее было привлечено к административной ответственности за неисполнение предписания. В основе предписания лежали результаты проверки, прошедшей в январе–феврале 2022 года на объекте «Автомобильная дорога» — от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Тогда было установлено, что не исполнено предписание от 2021 года, в котором речь шла о нарушении требований проектной документации. Решение оспаривается.

Правительство Новосибирской области Проект Ледовой арены в Новосибирске

Кто же виноват в срыве сроков: были ли объективные причины или это чья-то преступная халатность? Ответить на этот вопрос должны результаты проверки, которую обязал провести вице-премьер Чернышенко. Пока они не обнародовались.

Тем временем на сайте областной администрации 13 сентября 2022 года был опубликован анонс празднования 85-летия Новосибирской области, основная часть которого пройдёт с 22 по 24 сентября. С учётом, что выступать с концертами будут известные поп-исполнители, да и фейерверк есть в программе, — траты не малые. В то время как ряд других регионов и даже небольших городов свернули программу своих громких празднеств, так как не время сейчас. Пойдёт ли Травников, который уже и так проштрафился с ледовым дворцом (она же арена), по этому же пути или выберет позицию Собянина?