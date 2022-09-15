Губкин, Белгородская область, , 11:46 — REGNUM Праздничные мероприятия и фейерверк отменили в День города в Губкине Белгородской области. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил глава администрации Михаил Лобазнов.

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Торжества должны были состояться 17 сентября. Жители города оставили множество сообщений с просьбой пересмотреть формат празднования с учётом текущей обстановки. Власти прислушались к мнению людей.

«Отменяются все праздничные мероприятия, фейерверк. Единственное, что посчитали важным оставить — открытие доски почёта жителей Губкина и традиционное официальное собрание в Центре культурного развития «Форум», посвящённое 83-й годовщине со дня образования города. Спортивное мероприятие «Все на спорт» перенесено в легкоатлетический манеж «Горняк». Уверен, вы правильно поймёте принятое решение. Наша сила — в единстве», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, от праздничных гуляний в честь дней городов также отказались власти Брянска, Воронежа, Ростова-на Дону и другие.