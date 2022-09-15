Губкин, Белгородская область, 15 сентября 2022, 11:46 — REGNUM Праздничные мероприятия и фейерверк отменили в День города в Губкине Белгородской области. Об этом 15 сентября в социальных сетях сообщил глава администрации Михаил Лобазнов.
Торжества должны были состояться 17 сентября. Жители города оставили множество сообщений с просьбой пересмотреть формат празднования с учётом текущей обстановки. Власти прислушались к мнению людей.
Как сообщало ИА REGNUM, от праздничных гуляний в честь дней городов также отказались власти Брянска, Воронежа, Ростова-на Дону и другие.