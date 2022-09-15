Российские олигархи — те самые, которые в суде Евросоюза пытаются доказать, что они-то хорошие русские, похоже, могут начинать готовить новый пакет жалоб обиженных и угнетённых. Киевский режим Зеленского продолжает шарить в карманах тех представителей российского бизнеса, которые поверили в обещания и инвестировали в проекты на территории б. УССР и не свернули их после 2014 года, когда многое стало очевидным. На этот раз за свою «доверчивость» может поплатиться Олег Дерипаска. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

В 2021 году президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности обратился к бизнесменам, призвав тех лучше вкладывать деньги дома, в России, а не держать их в «тихих гаванях» за рубежом. Б. УССР после 2014 года «тихой гаванью» назвать сложно (после вооруженного госпереворота-то), что не остановило некоторых российских олигархов от инвестирования в неё.

В сентябре 2022 года один из представителей киевского режима Денис Шмыгаль публично анонсировал планы Зеленского — конфисковать все расположенные в стране активы российских бизнесменов и политических деятелей. Была названа фамилия Олега Дерипаски. О чём же идёт речь?

Завод в Николаеве

У компании «Русал», которая позиционируется как один из крупнейших в мире производителей бокситов и глинозема (основного сырья для производства алюминия), есть восемь предприятий в сегменте глинозема. В их числе — БАЗ, УАЗ, АГК, Aughinish, Windalco, QAL, Friguia и Николаевский глиноземный завод. Последний как раз и базируется на территории б. УССР.

В открытых источниках уточняется, что по объёму производства глинозема Николаевский завод — второй на территории бывших советских республик. Он был запущен в 1980 году. В 2021 году на мощностях предприятия было произведено 1769 тыс. т продукции — прирост относительно 2020 года на 1%. В отчёте En+ Group отмечается, что в 2022 году группа временно приостановила производство на ООО «Николаевский глиноземный завод» ввиду развивающихся событий на территории б. УССР. А с марта 2022 года Австралия запретила экспорт глинозема и бокситов в Российскую Федерацию. Сырьё для этого завода поставлялось в том числе и с рудника Weipa в Австралии.

В июле 2022 года из киевских СМИ стало известно, что на корпоративные права и средства на счетах завода были наложены аресты, а менеджмент предприятия стал фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов. Что-то схема напоминает ситуацию с разорением «Черноморского судостроительного завода».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска

Связи с США и акционеры

Капитал «Русала» имеет следующую структуру основных акционеров (по данным с сайта компании): En+ — 56,88% (компания позиционирует себя как мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии), SUAL Partners — 25,52%. В структуре акционерного капитала En+ Group по состоянию на 31 декабря 2021 года среди крупных акционеров числится Олег Дерипаска — 44,95% (прямо и косвенно).

Занятный факт: с марта 2022 года председателем совета директоров En+ Group является Кристофер Бэнкрофт Бёрнем, который ранее был старшим независимым директором компании и заместителем Генерального секретаря ООН, а также помощником Государственного секретаря США по управлению ресурсами и финансовым директором Государственного департамента США. Помимо этого, по данным с сайта компании, Кристофер Бёрнем — глава совета директоров и гендиректор Cambridge Global Capital, LLC со штаб-квартирой в Вашингтоне. Есть в биографии Бёрнема и военная часть — он вышел в отставку в звании подполковника корпуса морской пехоты США. По открытым данным, он же занимает должность топ-менеджера группы Deutsche Asset Management и занимал пост главы комитета по управлению активами Deutsche Bank в Германии.

Ещё один иностранец в составе топ-менеджмента российской компании En+ Group появился в 2021 году. Должность независимого неисполнительного директора занимает Тэргуд Маршалл Мл., который ранее работал в каждой из ветвей государственной власти США. Он, к примеру, был членом высшего аппарата Белого дома при администрации Клинтона, секретарём кабинета министров США, директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора.

Выходит, Зеленский собрался укусить руку, что его кормит? Или же речь идёт о какой-то иной схеме «конфискации»? Тем более у киевского режима есть уже отработанные сценарии (смотрим выше дело Черноморского завода).

(сс) Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Конфликты вокруг активов Дерипаски

Это далеко не первая проблема, возникшая вокруг активов Дерипаски. Так, ранее у UC Rusal был крупный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината. В 2015 году киевский режим изъял 68% акций завода, но остаётся неизвестной судьба пакета акций UC Rusal. На сайте компании на сегодня на территории б. УССР числится лишь один актив — завод в Николаеве.

Напомним, также в мае 2022 года в СМИ появились сведения о подаче компанией Rasperia Trading Limited, аффилированной с Дерипаской, иска к австрийскому концерну в сфере строительства — Strabag. Истцу в нём принадлежит доля в 27,8%, но это не помешало другим акционерам прекратить сотрудничество с Rasperia, фактически лишив права голоса и дивидендов.

А ещё в январе 2022 года, то есть до специальной военной операции РФ на территории б. УССР, власти США урезали срок лицензий российской «Группы ГАЗ» Дерипаски. При этом в санкционном списке некоторые активы бизнесмена пребывают с 2018 года.

На фоне подобных кульбитов довольно смешно выглядят попытки российских олигархов отстоять свои права в Евросуде, доказывая, что введённые в отношении них санкции нарушили закон. Это примерно как пытаться воззвать к совести обокравшего тебя вора-рецидивиста. Потому всё это выглядит как попытки получить тот самый пресловутый паспорт «хорошего русского», а проще говоря — заключить сделку о неприкосновенности. Но вот вопрос — на каких условиях? Может, всё же домой, «в тихую гавань»?