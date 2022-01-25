Вашингтон, 25 января 2022, 09:31 — REGNUM Власти США всего на 90 дней продлили две так называемые генеральные лицензии российской «Группы ГАЗ» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

Производственная площадка «Группы ГАЗ»
Производственная площадка «Группы ГАЗ»
Gazgroup.ru

«Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней», — указали в министерстве.

Одна из лицензий касается сроков избавления от активов «Группы ГАЗ» для американских инвесторов, вторая — срока для завершения сделок с российским холдингом. Разрешения были продлены на более короткий срок из-за якобы угрозы вторжения России на Украину, сообщил представитель минфина США агентству Reuters.

«Дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России», — утверждал представитель минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, «Группа ГАЗ», подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, оказалась в числе компаний, попавших под антироссийские санкции США 6 апреля 2018 года. При этом минфин США сначала дал месяц на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов компаний из чёрного списка, и два месяца — на разрыв с ними контрактов. Затем эти сроки несколько раз продлевались.

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