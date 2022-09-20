Ереван, 20 сентября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. На границе Армении и Азербайджана произошло обострение.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным минобороны Армении, со стороны Азербайджана зафиксированы ночные обстрелы населённых пунктов Горис, Джермук, Сотк и других. Как подчеркнул пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян, с армянской стороны есть погибшие. Азербайджан, в свою очередь, назвал удары ответом на провокацию со стороны Армении. Вооружённые силы Азербайджана также утверждают, что понесли потери.

Из-за обострения ситуации российская военная база в Гюмри (Армения) была поднята по тревоге.

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