В одночасье скромный кубанский фермер из станицы Выселки вдруг стал крупнейшим российским латифундистом — под его контроль перешли доли почти десятка компаний с собственным земельным банком, ранее принадлежавшим агрохолдингу Сергея Кислова — «Юг Руси». Казалось бы, откуда у фермера такие средства, ведь речь идет примерно о 200 тысячах гектаров земли (предположительной стоимостью 20–30 млрд рублей)? Интересный факт в том, что глава фермерского хозяйства Андрей Шейкин работает в той же станице, где базируется и штаб-квартира агрохолдинга семьи Ткачёвых, один из владельцев которого — Александр Ткачёв — возглавлял ранее Минсельхоз России и был главой Краснодарского края. Рассмотрим подробнее, что произошло на земельном рынке стране.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель (фрагмент)

О сделке

Ростовское издание «город N» сообщило, что агрохолдинг «Юг Руси» продал часть своих активов, которые расположены в Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. По разным оценкам, у агрохолдинга было порядка 200 тыс. гектаров пахотных земель, стоимость которых оценивалась в 20–30 млрд рублей. Такой актив включал «Юг Руси» в топ-30 крупнейших землевладельцев России.

В материале издания приводился ответ пресс-службы агрохолдинга, из которого следовало, что растениеводческое подразделение было для него не основным, а решение о продаже активов этого профиля было принято более полугода назад и осуществлено более месяца назад. Покупателем стало свежеиспечённое ООО «Агротехнологии» с Кубани.

До этого газета «Коммерсант» заявила, что крупнейшую начиная с 2017 года сделку с сельхозземлей закрыли структуры, которые могут быть связаны с бывшим главой Минсельхоза, экс-губернатором Кубани Александром Ткачёвым. И тем самым, по данным издания, земельный банк последнего был увеличен до 1,1 млн га, что делает компанию одним из крупнейших владельцем сельхозземель в России. В качестве источника информации о связи покупателя с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева выступили не названные эксперты и плюс то, что бенефициар всех сделок — это глава фермерского хозяйства из станицы Выселки, где находится штаб-квартира агрокомплекса. Официально ни одна из сторон эти предположения не комментировала.

Прямых связей покупателя с холдингом Александра Ткачёва нет, но есть ряд нюансов, которые играют в пользу этой версии. Рассмотрим саму сделку и все её составляющие подробнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев

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Кто же бенефициар?

Упоминаемая в сообщениях компания «Агротехнологии» была создана в Краснодаре 20 июля 2022 года. Владелец и директор — Андрей Шейкин, который ранее, по данным ЕГРЮЛ, имел лишь зарегистрированный статус главы фермерского хозяйства в станице Выселки. При этом доля Шейкина, что в этой компании, что в прочих приобретённых им активах числится в залоге у ООО «Сбербанк Инвестиции». Вероятно, речь идёт о кредите для выкупа компаний. В открытых источниках, к сожалению, не фигурирует, под какие активы простой кубанский фермер получил средства, которые могут исчисляться миллиардами рублей. По данным базы «Контур. Фокус», с учётом приобретений новые активы Шейкина тянут на 5,8 млрд рублей (баланс семи из них).

Алексей Колчин ИА REGNUM Поле

Итак, созданная в июле 2022 года компания «Агротехнологии» с августа 2022 года стала владельцем 99,9% доли в ООО «Агросоюз Юг Руси холдинг». С 9 сентября 2022 года владельцем оставшейся доли является Шейкин (она также заложена в «Сбербанк Инвестиции»). Компания «Агросоюз Юг Руси холдинг» из Ростовской области ранее принадлежала Сергею Кислову и создана путем реорганизации в форме выделения. Её чистая прибыль по итогам 2021 года составила 3 497 990 000 рублей. В свою очередь ООО «Агросоюз Юг Руси холдинг» с 9 сентября 2022 года является владельцем 99,89% доли в ООО «Агросоюз Юг Руси» (прибыль 2021 года — 5,9 млрд рублей), совладелец — ООО «Ростовский» (прибыль — 186,4 млн рублей), которое также принадлежит ООО «Агросоюз Юг Руси холдинг».

В активе ООО «Агросоюз Юг Руси» доли в семи компаниях в Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае: в ООО «Новомихайловское» (прибыль 2021 года — 146,1 млн рублей), ООО «Племенной конный завод «Лабинский» (41,3 млн рублей), ООО «Отрадное» (36,6 млн рублей), ООО «Октябрь» (179,6 млн рублей), ООО «Новосергиевское» (112 млн рублей) и ООО «Волжский ударник» (703,4 млн рублей). Почти во всех директором с сентября 2022 года стал Андрей Шейкин.

Все свежевыкупленные доли в залоге у всё той же компании из дивизиона Сбера. Казалось бы, откуда у фермера такие средства, ведь речь идет примерно о 200 тысячах гектаров земли и предположительно 20–30 млрд рублей, да ещё и, судя по всему, взятых в долг. А такие суммы, как известно, дают исключительно под залог чего-то более дорогостоящего, чем сам кредит. А может, в сделке кредитования (инвестирования) фигируровало чьё-то поручительство?