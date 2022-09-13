На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину 12 сентября совершили покушение. В результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в подъезде жилого дома, Томилина была ранена, ее госпитализировали. Ее охранник погиб, ранена была также пожилая женщина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не сомневаются в том, что произошедшее — дело рук бандеровцев. Иные отметили, что киевский режим — террористическое образование, которое не имеет права на существование, оно должно быть уничтожено. Были и те, кто также добавил, что лицемерный Запад просто «не заметит» произошедшего.

«[Киевский режим] — террористическое неофашистское государство! Их руководители должны быть пойманы, изолированы и строго наказаны в честном суде! Надеюсь, судить руководителей будут в стране, где не действует мораторий на смертную казнь!» — отреагировал Евгений М.

«Государство-террорист должно быть уничтожено…» — призвал Dmitriy P.

«Назовите мне хоть одни признак, который отличает их от обычных террористов? До какой мерзости и ненависти к другим можно довести людей простой пропагандой?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Конечно, у них ведь герой Бандера, который занимался тем же», — добавил Makagi.

«Так поступали бандеровцы из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были необразованными хуторянами, учителя были их целью в том числе. Народ должен быть необразованный, история должна преподаваться такая, чтобы народ ее не знал и не мог сделать выводов. Таким народом легче управлять», — отметила Наталия К.

Цитата из к/ф «Непокорённый». Реж. Олесь Янчук. 2000. Украина Бандеровцы

«Фашисты — они и есть фашисты», — отреагировал Valeriy K.

«Чего еще ожидать от террористического режима?» — задался вопросом Alexius R.

«Зато через одного они, выпучив глазёнки свои, визжат, вопрошая: где вы фашистов видели на [территории б. УССР]?! Они сами боятся в этом признаться», — считает Александр.

«Воюют с женщинами и детьми…» — добавила Анна С.

«Страна-террорист. Сколько лет прошло, а методы всё те же, бандеровские — «воюют» с учителями и мостами», — пишет O. L.

«Меня больше всего раздражают не бандеровские мрази — с ними всё понятно, а западные лицемеры, которые молчат и «не замечают» террора [киевского режима] против мирного населения», — прокомментировала произошедшее Наталья Ш.

«И этот неприкрытый терроризм своего выкормыша коллективный Запад усиленно не замечает…» — добавила Агния.

«Ежедневные и ежечасные подтверждения [того], что наш сосед — террористическое государство, которое должно быть уничтожено», — подытожила Сложная Русская Женщина.