Херсон, Бывш. УССР, , 23:07 — REGNUM На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба, администрации Херсонской области.

Сообщается, что в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Томилина получила ранения и была госпитализирована. При этом её охранник погиб, ещё одна пожилая женщина получила ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим развернул террор против гражданских на освобожденных территориях бывшей УССР.