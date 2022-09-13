Жители Якутии возмущены инициативой председателя правительства республики Андрея Тарасенко, предложившего централизованно закупать для компаний сухое молоко с целью увеличить производство молочной продукции в зимнее время. Абсолютное большинство якутян выступает против такого предложения, под постом премьер-министра республики в соцсетях люди оставляют множество возмущённых и негативных комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Молоко

Читайте также: Власти Якутии предложили производить молоко из сухого сырья

«Этот редиска, значит, хочет лишить нас натуральных продуктов и предлагает всем разводить водой порошки неизвестного происхождения и подавать как молоко», — написал пользователь с ником Jacob Alexandrov.

«Что за дилетантские рассуждения? Кто его пустил рулить жизненно важными вопросами? Можно ещё солому в тесто замешивать — производство хлебо-булочных тоже вырастет! А вместо сливочного пальмовое масло использовать — зачем вообще коров тогда, да?» — возмущён S. T. Sivtsev.

«Китайскую химию проталкивает? Лоббирует завоз какой-то дряни, похоже. До сих пор молока тут хватало», — высказался якутянин.

«Молочная продукция из сухого молока называется «молочный напиток», а не молоко», — напомнил V P.

«Зачем порошковое молоко вместо натурального?» — недоумевает ViВо.

«Задачу ему поставили — продать сырье и технологию производства контрафакта», — предположил Сергей Ян.

Другой пользователь отметила, что пометка на упаковке, что продукция из натурального восстановленного молока, которым по факту является сухое, — это «игра слов в пользу производителя, а не потребителя».

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

Однако есть и те, кто поддерживает предложение премьер-министра. Так, пользователь Уоло5ото Мо5отой напомнил, что Север и зона рискованного земледелия не рассчитаны на прокорм количества людей, которые там живут. С этим утверждением некоторые не согласны и заявляют, что Якутия может прокормить сама себя за счёт районов, подходящих для заготовки сена и земледелия. В то же время доставка молочной продукции в Арктику обходится дорого, указывают некоторые якутяне.

«Спросите у местных сельхозпроизводителей, почему 900 тыс. населения не могут обеспечить местными натуральными молоком и мясом? Вынужденная мера, Тарасенко не виноват, а север как-то надо обеспечить», — утверждает Elena.

«Прав совершенно. 6 месяцев в году молока нет. Привозное порошковое молоко в каждом магазине республики. Переработчики молока все на грани банкротства. Качественных поставщиков сухого молока полно», — подчеркнул Николай.

Stas указал на то, что основным производителем молока и молочных продуктов в республике всегда был молзавод Якутска, «а он работал и работает на сухом молоке».

«Похоже, Тарасенко абсолютно не в теме», — сделал вывод Stas.

«Сухое молоко разбавлено пальмовым маслом, вы что. «Молочный дождик» этим грешит. Привозные — нормальные, ультрапастеризованные», — высказался Petr Petrov.

«В Якутске и так нет натуральной молочной продукции. Творог обезжиренный из сыворотки и порошка — только свиней кормить. Творог должен быть жирным, тогда он полезный. Сливки и сметану недавно только научились тщательно перемешивать, чтобы без сухих комочков были», — уверена Лариса.

«Кто-то хочет взять большой откат от поставщиков?» — предположила Татьяна.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Тарасенко в своём телеграм-канале предложил местным предприятиям, производящим в Якутии молочную продукцию, расширить производство благодаря закупкам сухого молока. Он считает, что это позволит производить на 15–20% молочной продукции больше.