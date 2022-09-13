Якутск, 13 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. С инициативой расширить производство молочной продукции благодаря производству на основе сухого молока выступил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Такое предложение он изложил 13 сентября в своём телеграм-канале.

Сухое молоко

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«Большая часть привозной молочной продукции, которая есть на прилавках в наших магазинах, производится именно из сухого молока. Местные предприятия в основном занимаются производством из сырого молока, что отражается на объёмах, сроках и стоимости продукции. Мы предлагаем нашим предприятиям расширить производство и так же начать делать продукцию на основе сухого молока. Для этого мы поможем сделать централизованный закуп сырья и обновим технику», — изложил своё мнение Андрей Тарасенко.

Он подчеркнул, что в Якутии уже есть 12 предприятий, который занимаются производством продукции из сухого молока, в том числе они работают в арктических районах — Анабарском, Верхоянском, Оленёкском. В связи с этим премьер-министр предложил централизованно закупать сырьё для всех компаний Якутии, нуждающихся в сухом молоке.

Это в том числе позволит увеличить на 15-20% производство молочной продукции зимой, считает Андрей Тарасенко. По его словам, пока небольшие компании испытывают трудности с приобретением этого сырья самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Якутии сильно подорожало сливочное масло местного производства. Этот продукт питания перестали продавать на развес на рынке в Якутске. Цены на масло стали выше за месяц примерно на 30%, за год — почти в два раза.