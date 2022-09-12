Пользователи соцсетей 12 сентября активно обсуждают информацию о том, что туристический поток по России демонстрирует уверенный рост.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Экологический туризм — лучший семейный отдых

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с мая по август 2022 года на территории страны отдохнули порядка 25 млн человек.

Догузова подчеркнула, что в этом году показатели высокого летнего сезона превысили показатели 2021 и 2020 годов.

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«Вот и пусть путешествуют по России. Нечего деньги за границу вывозить, поднимать чужую инфраструктуру. Нам самим надо», — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Анна.

«В России много великолепных мест, реально крутых! Туризм в России мало развит, но сейчас делают прекрасные дороги, и в ближайшее время будет только рост туристических потоков», — отметила Светлана.

«Через 45 дней Италию и остальные страны ЕС разнесут их же жители, недовольные последствиями антироссийских санкций», — пишет Михаил С.

«Ну хоть жители России больше узнали о своей прекрасной Родине», — рассуждает ещё один пользователь

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы

«Туристическая отрасль Европы терпит катастрофу, а наша — развивается», — подчеркнул Rako R.

«А Европа без наших туристов загибается», — оставил саркастический комментарий Nik J.

«Если б цены были адекватные, то отдыхали бы чаще и больше в своей стране. 270 тысяч на Алтай на двоих на пять дней — это что за цены???» — возмущена Ирина А. «Вероятно, вы не умеете самостоятельно планировать отпуск. Мы за девять дней в Дагестане заплатили около 120 тысяч в самый пик сезона, забронировав всё за день до поездки, так как не были уверены, что сможем уехать. То есть всё по самым высоким ценам. Если бы заранее, то точно дешевле бы обошлось всё», — ответила ей Анна.

«Тема с кешбэком, кстати, классная. Воспользовались. Поездка в Санкт-Петербург была просто потрясающей. Так что поддерживаю», — пишет Ирина М.

Михаил Н. призывает жителей России не ездить за границу: «Особенно в Турцию, снабжающую киевский режим «Байрактарами». «Отдыхать в своей стране — это прекрасно», — считает он

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Туризм. Республика Алтай

«Европа уничтожает свой туризм своими руками. Посмотрите на их отношение к россиянам. Нечего подкармливать их нашими туристическими деньгами. Все путешествуем по своей стране!» — призывает Анастасия Е.

«В России множество великолепных локаций для туристов. Природа — великолепная, есть и море, и горы, и леса», — подытожила обсуждение Sasha I.