Санкции Запада, введённые против России, больно бьют по Евросоюзу. Особенно очевидной критическая ситуация становится в преддверии осенне-зимнего сезона.

Западные экономисты начинают осознавать, что санкции не смогли «поставить Россию на колени». Продолжающийся резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, бьющая рекорды инфляция — всё это теперь реальность, в которой вынуждены существовать простые европейцы.

В США и в Европе признают, что мир переживает «первый глобальный энергетический кризис». Но, несмотря на начинающиеся со стороны населения протесты, западные политики не спешат отказывать в помощи нацистскому киевскому режиму, ещё более усугубляя ситуацию.

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