Путин: изолировать Россию невозможно!
Доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти — Путин.
Путин: Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада.
Путин: зерно, вывозимое с территории б. УССР, направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза.
Утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов. Это ненадёжные, скомпрометировавшие себя валюты, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 7 сентября.
Politico: в ЕС хотят ограничить цены на газ из РФ, но считают это авантюрой
Власти Европейского союза хотят ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт-час, однако считают подобное решение авантюрой. Об этом 7 сентября сообщает американское издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии с предложениями по преодолению энергетического кризиса.
Захарова: технологический потенциал Запада истощён
Либеральные правительства Запада много лет лгут населению о своём высоком технологическом потенциале. На самом деле он уже давно истощён. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Посол США: мы следим, чтобы в Грузии не нарушали антироссийские санкции
Вашингтон будет поощрять грузинские власти сделать всё, что они смогут, для давления на Россию. Об этом 6 сентября заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на конференции «Слава [б. УССР]», проходящей в Тбилиси.