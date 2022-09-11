На Запорожской атомной электростанции остановлен шестой (последний работающий) энергоблок.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Отметим, как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, работа энергоблоков Запорожской атомной электростанции была остановлена в связи с необходимостью из-за обстрелов ВСУ всё время менять режим работы энергоблоков, что для них «крайне вредно».

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Новость об остановке последнего работающего энергоблока Запорожской атомной электростанции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что без электроэнергии, которая вырабатывалась на Запорожской атомной электростанции, на территории бывш. УССР зимой могут столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии. Иные считают, что прекращение работы электростанции может снизить риски катастрофы из-за обстрелов ВСУ.

«Сразу после первого обстрела надо было останавливать. Люди на нервах сколько жили! На наши территории энергии хватит, а Зеленский торговать не будет ею», — написала Ираида.

«Ну и правильно! От греха подальше!» — пишет Татьяна А.

«Чего клоун [Зеленский] добивался, то и получил. [Никакого] ему электричества на продажу в ЕС », — отметил Халим.

«Поспокойнее людям станет, причем с обеих сторон…» — считает Вера З.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

«Видимо, не было другого выхода. Добили бы до катастрофы», — предположила Елена О.

«Надо глушить «моторы», пока эта АЭС всем на голову не выпала в виде осадков…» — добавил Алексей.

«[Представители киевского режима] таки добились [того], к чему стремились, — остались без электричества от ЗАЭС. Ближе к зиме начнут кричать: «Агрессор устроил гуманитарную катастрофу»…» — пишет Evgenis.

«Дальше начнутся постоянные сбои по электричеству на [территории б. УССР], особенно зимой при больших нагрузках. Прошлой зимой в [бывш. УССР] из Белоруссии поставляли электроэнергию и частично из России, когда все станции работали и всё равно недостаточно было своей», — отметил No Name.

«Пока ничего страшного на [территории бывш. УССР] не будет. Всё самое интересное будет с середины октября с началом отопительного сезона. [Бывш. УССР] каждый год покупала электричество в России и Белоруссии в течение отопительного сезона», — подытожил Павел.

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Напомним, ранее из-за повреждения ЛЭП вследствие нанесения ударов со стороны террористов киевского режима была приостановлена работа пятого энергоблока атомной электростанции.