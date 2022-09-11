Киев, , 03:20 — REGNUM Поставки электроэнергии в Польшу намерен начать в декабре киевский режим с Хмельницкой АЭС. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 10 сентября в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский уточнил, что дал поручение ускорить реконструкцию линии электропередачи, ведущей от Хмельницкой АЭС в город Жешув в Польше. По словам Зеленского, все необходимые работы планируется завершить до 8 декабря дать Польше необходимый объём электроэнергии.

При этом Зеленский указал, что поставки электроэнергии в Польшу станут возможны лишь при сохранении контроля киевским режимом над Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что Киев ведёт работу над принятием необходимых для этой цели международных решений.

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