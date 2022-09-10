В Киеве предложили переименовать площадь Героев Великой Отечественной войны и бульвар Дружбы народов в честь умершей британской королевы Елизаветы II. Соответствующая петиция появилась 9 сентября на сайте городского совета Киева.

Senedd Cymru Елизавета II

Автор петиции мотивировал свое предложение тем, что Британия является «стратегическим партнером» киевского режима, а британская королева «прилагала немало усилий», поддерживая киевский режим.

«Именно поэтому я предлагаю увековечить ее имя в Киеве и других городах [бывш. УССР]!» — написал автор петиции.

Читайте также: «Колония не скрывает своего статуса!» — Сеть об улице Джонсона в Закарпатье

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сравнили предложение, изложенное в петиции, с действиями раба, который хочет угодить господину.

«Что тут скажешь? Одни люди, у которых есть совесть и память, всегда хранят память о прошлом своей страны и предках. Иные — стараются всеми способами угодить хозяевам. Рабы!» — написал один из участников обсуждения.

«Ну пусть. Все равно нам предстоит вот это всё переименовать по-своему…» — отреагировал Alexander.

«Деньги осваивают», — добавила Маргарита.

«Что не улица, то Европа. Своего ничего», — с сарказмом отметила Людмила Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падчерица. Киев

«Ну-ну, чтобы сразу было видно, под кем [б. УССР]…» — прокомментировала новость Lana.

«Ох, сколько же [им] придется всё назад переименовывать!» — написала Наталья Ф.

«Сколько человек убили англичане за годы ее правления? Хотятдля Киева чем больше, тем лучше…» — отреагировала Анастасия.

«Всё ищут, как бы лизнуть поглубже…» — с сарказмом пишет «Матрёшка».

«Холопство в генах заложено», — отметил Vladimir.

«Своих героев нет, приходится в честь хозяев называть», — с сарказмом добавила Наталья.

«Это [им свойственно]. Стать врагом родным народам, при этом пресмыкаться перед теми, кто к ним относится как к удобрению, ресурсу в своих интересах», — подытожил Дмитрий.

«Все суверенные государства освобождаются от колониализма, а незалежные — наоборот. И ничего с генами не поделаешь», — с сарказмом отметил VD.

Читайте также: Сеть: «И орден Мазепы дайте ему!» — Джонсон стал почётным одесситом