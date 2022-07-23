23 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в городе Хусте Закарпатской области Украины улицу имени Льва Толстого переименовали в улицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Оксана Переможенко, , 23:17 — REGNUM В городе Хусте Закарпатской области Украины улицу имени Льва Толстого переименовали в улицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее объявил о своей отставке. Об этом 23 июля сообщает украинская Верховная рада в своём телеграм-канале.

Гигант и пигмеи. Карикатура Льва Толстого. 1903

«В городе Хусте в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Страна клоунов», — отреагировал один из комментирующих.

«Я так понимаю, таким образом просто разворовывается местный бюджет. Взглянуть бы на ценники этих «переименований», думаю всем всё станет ясно», — отметил Dark Star.

«Колония не скрывает своего статуса», — добавил один из участников обсуждения.

«Уже бы в венгерских героев хоть переименовали, чтобы два раза не вставать», — с юмором пишет Ирина.

«Идиоты, и это не лечится», — отреагировала Татьяна Д.

«Мудрец показывает на луну, а дурак смотрит на его палец. Кто такой Толстой и что такое этот Джонсон — гуляка и лоботряс. Украина в культурном плане стремительно пробивает дно», — прокомментировала Christina_.

«Так победят», — шутит Юрий.

«Когда своё построить не могут, а чужому завидуют. Вот и результат», — добавил один из комментирующих.

«Он же им ближе по духу», — отметила Татьяна Ивановна.

«Теперь Украина точно победит», — смеется Вадим.

«А что он сделал такого для Украины? Заводы открыл? Фабрики?..» — недоумевает Jevgeni K.

«Да уж. Страна погибает, они улицы переименовали. Когда думаешь, что достиг дна, а снизу постучали», — комментирует Валерий.

Писатель Лев Николаевич Толстой с женой Софьей. Гаспра. Крым. 1902

«Это ненадолго», — добавила Наталия К.

«Скоро Венгрией будут», — пишет Константин.

«Скоро по всей западной Украине переименуют улицы в честь отправленных в отставку европейских премьеров», — пошутил A. G.

«Джонсон — это, конечно, позор ходячий. Его именем не то что улицу, пивную забегаловку стыдно назвать. Его же правительство вынудило уйти его в отставку», — отметил Viк.

«Куда Орбан смотрит? Пора защищать венгров из Закарпатья!» — с сарказмом призвала «Твоя Госпожа».

«Лев Толстой — мировой классик, признанный всем миром! И променять его на какого-то премьера, которого с позором выкинули в его стране — это может сделать только украинская власть!» — пишет Марина.

«Да уж, если так себя унижать и пресмыкаться перед английским, лохматым ничтожеством, это что ж с народом то стало?..» — недоумевает Роза.

«Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Где теперь Джонсон? На дне. И эти там же БУДУТ. От добра добра не ищут», — отметила Агния.

«А чему удивляться, они давно отказались от своих корней, добровольно сдавшись в рабство, и давно уже вышли из своей веры…» — отреагировала Ирина.

«Кто-то немалых денежек заработает на таких переименованиях. Ничего личного — просто бизнес. Пир во время чумы», — подытожила Татьяна.