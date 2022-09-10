Венгрия может выйти из Европейского союза в связи с позицией Будапешта относительно Российской Федерации и антироссийских санкций. Соответствующее заявление 10 сентября в интервью радиостанции «Чешское радио плюс» сделал министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Политик указал на то, что позиция Будапешта относительно санкций отличается от позиции иных стран Евросоюза.

«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — добавил чешский министр, намекнув на то, что Венгрия может выйти из Евросоюза.

Заявление чешского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Евросоюз как раз-таки и влечет Венгрию в «пропасть» и Будапешту стоило бы принять решение о выходе из Европейского союза. Иные порекомендовали чешским властям обратить внимание на свои внутренние дела, напоминая о протестах в Праге.

«Прыгайте, венгры, пока не поздно с этого тонущего корабля. Утоните в противном случае», — отреагировал Игорь С.

«Чех бы за своим креслом лучше следил, а не соседями, которые о своих интересах думают. А то ведь и слететь на пол недолго», — отметил L10N.

«Свободу Венгрии! Единственные, кто сохранил суверенитет в Европе», — написала Алла.

«Завидуют венграм, потому что у них будет газ», — добавила Соня.

«Не исключаю, что Венгрия-таки и выйдет. От Евросоюза им пользы мало, в еврозону входить они отказались, так что терять… особо нечего», — считает Julia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Как бы венгры сами решать будут. Без подсказки всяких-разных», — отреагировал Евгений Львович.

«Я бы сказал, отойти от края пропасти и не прыгать туда вместе с остальными…» — пишет Danil K.

«Главное начать, а там и другие подтянутся…» — с сарказмом отметил Михаил В.

«В Чехии проходят… митинги против правительства, а они тут про Венгрию что-то говорят», — не понимает один из участников обсуждения.

«Отталкивающую Евросоюз от пропасти Венгрию безумные европейцы готовы вытолкнуть из своей тусовки, чтобы не мешалась под ногами. Иногда коллективных безумцев спасать не стоит, пусть свернут себе шею. По собственной воле…» — не без сарказма написал Evgeny K.

«Поэтому и надо будет выйти из ЕС, чтобы не свалиться в пропасть», — отреагировал Vit.

«Говорят, нет процедуры изгнания страны из Евросоюза. А выйти из ЕС — мы видели, как Великобритания выходила. Но Великобритания, несмотря на все проблемы выхода из ЕС, теперь будет в плюсе. У Великобритании были ресурсы для выхода. А у Венгрии?» — задался вопросом еще один участник обсуждения.

«Венгрии сначала нужно дождаться появления границы с Россией, а там можно уже и делать свой давно назревший экзит», — считает Danil.

«Венгрии от этого выхода станет только лучше, я думаю», — добавила Irina.

«Зависть Чехии сквозит в каждом слове этого заявления… так откровенно», — подытожила Natalie B.

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