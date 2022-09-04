4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 3 сентября в Праге состоялся многотысячный митинг, участники которого требовали отставки чешского правительства.

Оксана Переможенко, , 13:38 — REGNUM Многотысячный митинг, участники которого требовали отставки чешского правительства, состоялся 3 сентября в Праге. Протестующие отметили, что политика властей Чехии приводит к максимальному росту стоимости энергии. А чешское правительство, как указали протестующие, работает против граждан страны.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

По словам одного из участников протеста, эксперта в сфере энергетики Владимира Штепана, Праге нужно начать прямые переговоры с Москвой о приобретении энергетического сырья из России. Также участники митинга требуют, чтоб чешское правительство направило в Россию специалистов для немедленного заключения с российской стороной прямых кратковременных контрактов на поставку газа в страну.

Митинг в Праге обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что ранее граждане Чехии поддерживали антироссийские санкции и политику правительства страны, а теперь пытаются «отыграть назад». Иные добавили, что то, что происходит в Чехии, — это только начало.

«Чехи прозрели», — смеется Валериан.

«Наконец-то лед тронулся, господа…» — поддержала Юлия.

«Без толку эти митинги, походили, не более. Верхушке Европы на жителей плевать…» — отметил Виталик.

«А что так? Плохо без русского газа?» — не без сарказма спросила Sonya.

«А памятники советским воинам они восстановили? Или газ только хотят?» — задалась вопросом Swietlana.

«Зима не за горами!» — написал «М».

Адам Колония. Крестьяне вокруг костра

«Ближе к холодам и проголоди. Наверно, посерьезнее забастуют. Главное, чтоб не было жестов доброй воли. Урок должен быть усвоен», — призвал один из участников обсуждения.

«Непонятно, чем им правительство не угодило? Всё идет по плану вроде бы. Немного осталось потерпеть, а там и санкции заработают, и «проклятые россияне сгинут», и заживет Европа!» — с сарказмом пишет Аркадий.

«Чехи начали что-то подозревать», — смеется Viktor Y.

«С наступлением холодов наступает и прозрение», — отметила Ольга.

«Зачем столько народу вышло погулять? В чем виновато их правительство? Чехи будут делать всё, что им прикажут из США и Британии. Это же настоящая демократия. Не понимаю, чем они недовольны?!» — не без сарказма поинтересовался «Гидрогеолог».

«Марионеток митингами не прогонят», — считает Еv.

«Ой, это только начало, ещё зима не пришла», — добавила Татьяна К.

«Это ещё они не мёрзли», — иронизирует Вася К.

«В начале активно поддерживали санкции и [киевский режим], а как стало тяжко — заднюю включили. Бумеранг — он болючий!» — прокомментировал G. S.

«Полгода их все устраивало — то, что их страна поставляла оружие [киевскому режиму], чтоб убивать русских. Ни одна мразь чешская на митинг не вышла — все молчали, всё всех устраивало. А теперь газ им дешёвый нужен — вышли», — возмутилась Indrazeba.

«Ни дорогого, ни дешевого газа чехам не положено вообще! За подлость и неблагодарность… Научитесь быть сначала порядочными людьми, а так-то, чем хуже у них, тем лучше!» — добавила Людмила К.

«И это только начало. К началу зимы полыхнет вся Европа», — считает Светлана Ж.

«Неужели прозревают? «Не верю» ©», — прокомментировал Дмитрий.

«Вот что газ всемогущий делает…» — отметила Elena.

«Памятники на место поставьте, пожалуйста, а потом решим, что с вами… делать. Не верю чехам! Санкции первые ввели…» — отреагировал H2O.

«Маршала Конева пусть на место вернут, а потом можно и за газ поговорить…» — призвала Анна С.

«А поздно, Маня, пить «Боржоми»! Русофобия была? Была! Оружие [киевскому режиму] посылали? Посылали! Ваш премьер говорил, что русским не место в Европе? Говорил! Так чего теперь ноете? Бумеранг никто не отменял. Не нойте, будьте стойкими, идите в своей русофобии до конца. А мы, между прочим, ещё не начинали…» — подытожила Лариса Т.