Известие о том, что прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа, активно обсуждает общественность. Люди говорят, что, помимо признания, нужно потребовать от Германии компенсации.

Блокадный Ленинград

«И не просто признать, а потребовать от нынешних германских властей компенсации всем родственникам жертв этого геноцида», — предлагает Алексей.

«Солидарная Европа — с Финляндией, Германией и Польшей во главе — должна выплатить России триллионы евро как репарации за геноцид граждан России», — поддерживает Михаил.

«Давно надо было это сделать. Почему-то евреи получили компенсацию от Германии, советский народ — нет. Хотя там нужно было ещё доказывать, а у нас всё налицо. Есть все доказательства», — отмечает Анжела Алиева.

«Давно пора! Гитлер приказал не принимать капитуляцию Ленинграда! Уже в этом приказе весь расклад по «дальнейшей судьбе» жителей», — напоминает Игорь Петухов.

«Это давно надо было сделать. В истории не было ничего похожего. Заморили голодом сотни тысяч человек», — поддерживает Петр.

Порожний обоз направляется за продуктами для блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. 04 декабря 1943 года

«Правильно. Давно пора фашиствующему Западу предъявить счет. И время подходящее. Пусть платят за истребление русского народа», — соглашается Яна.

«Наконец-то. Подняли вопрос. Наших людей гражданских в Великую Отечественную войну убили больше всего. Но слышим мы лишь про «бедных» евреев. Хотя целью было именно русское население. И про это тишина. Геноцид был именно русских. И об этом надо на весь мир трубить. Чтобы это знали люди», — считает Анастасия.

«Гитлер планировал сровнять с землёй Ленинград и уничтожить всех ленинградцев, чтобы не кормить их. Кто-то ещё пишет, что, может быть, надо было сдаться, чтобы не было столько жертв. Жертвами были бы все, потому что — русские», — поделилась мнением Светлана.

«О блокаде Ленинграда практически ничего не знает большая часть иностранцев», — соглашается Наталья Цайтер.

Как сообщало ИА REGNUM, с иском о признании блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в городской суд.

Собранные СКР доказательства и установленные факты свидетельствуют о том, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению не только мирного населения отдельных регионов и населенных пунктов, но и всего советского народа.

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