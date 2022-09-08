Заявление президента России Владимира Путина на ВЭФ о том, что Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить её собственным интересам, породило волну одобрения общественности в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наконец-то. Ничего не поставлять, если это нам не надо. Только тем, кто платит без условий и рублями», — считает Ирина.

«Путину за эту речь — браво! Давно пора», — считает Ольга Попова.

«Гордимся президентом Путиным! Лучший!» — соглашается Елена.

«Всё правильно, цену устанавливает продавец, а не покупатель!» — заметил Виктор Асташкин.

«Представляю с содроганием, какую дичь творил бы Ельцин, будь он на месте сегодняшнего Путина. Красавчик президент, не стыдно, как в 90-е», — считает Роман.

«Молодец ВВП, снимаю шляпу», — написал Андрей.

«Браво! За нашего президента никогда не бывает стыдно. Если говорит, то «не в бровь, а в глаз. А если что-то делает, так у недругов паралич и «в зобу дыханье так сперло», что начинают в пустоту руку протягивать..» — поддерживает Лариса.

«Уважаю своего президента!» — отозвался Игорь.

«Отныне, говоря словами же наших недрузей, покупка ими российских, не только нефти и газа, но даже дров, не право, а привилегия», — смеется Т.

«Только голод, холод и разруха поможет ЕС включить мозги — самая лучшая мотивация, пока у них стадия «подсознание может всё, закажи себе мечту», — иронизирует Марина.

Джон Доллман. Голод. 1904

«По сравнению с Россией Западная Европа почти не имеет своих природных ископаемых. Поэтому пусть… сидят тихо и не дёргаются», — советует Зинаида.

«Почему эти европейские олени решили, что они будут решать цены на наш газ, нефть и т.д. Меня постоянно удивляют западные политики», — отметил Сергей.

«У нас лучший президент в мире! С Россией Бог! Победы нашему народу над фашистами! Процветания нашей стране!» — пожелала Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября, выступая на сессии ВЭФ, президент России Владимир Путин прокомментировал идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители. По его словам, «вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам».

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