Владивосток, 7 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В случае, если это будет противоречить интересам России, наша страна ничего не будет поставлять за границу. Об этом 7 сентября заявил на пленарной сессии VII Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и в данном случае экономическим», — сказал он, комментируя планы западных стран по ограничению цен на энергоресурсы из России.

Также российский лидер уточнил, что это будет касаться всего: газа, нефти, угля и топочного мазута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в экономике страны пик самой сложной ситуации уже пройден и сейчас ситуация нормализуется.