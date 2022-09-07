Соединенные Штаты Америки не будут просить у киевского режима отвода ВСУ от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 6 сентября заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

Комментируя доклад МАГАТЭ по итогам визита миссии агентства на ЗАЭС, чиновник заявил, что не будет делать заявлений относительно обстрелов атомной электростанции, добавив, что российская сторона якобы «незаконно и необоснованно находится» на территории бывш. УССР и Запорожской АЭС. Он также призвал Российскую Федерацию немедленно вывести войска с Запорожской атомной электростанции.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что США далеко, им ничего не угрожает в случае аварии на АЭС и они будут подвергать опасности не только жителей б. УССР, но и Европы. Иные подчеркнули, что иного от Штатов и не ждали.

«Они и управляют фашистской хунтой! Им плевать, что на [территории бывш. УССР] будет второй Чернобыль! И на Европу плевать! Им только и надо добиться любыми путями разрухи и ослабления, обнищания и устранения конкурентов! Так было всегда, но всё прикрывалось толстым липким слоем демагогии о демократии, единстве, заботой о безопасности Европы! Европа для Америки безопасна только слабая, подчиненная, послушная! Это такой же, по сути, враг для Америки, как Россия и Китай», — написала Татьяна Х.

«Так это они команду и дают», — пишет Ольга.

«Кто-то ожидал иного?» — задалась вопросом Наталья.

«Это всё так предсказуемо…» — прокомментировала Татьяна.

«США радиация ЗАЭС не грозит, так что им незачем волноваться. И вообще, может они и рекомендовали [киевскому режиму] обстреливать АЭС…» — добавила «Гайка».

«Хотят, чтоб на Европу пошло… Тут уже слово за ними должно быть… за европейцами», — отметил Ninza M.

«Так они же инициаторы этих обстрелов, как они могут их призвать отвести войска?» — спросила Алиса.

«Госдеп не может призвать Киев отказаться от приказа Госдепа бомбить Энергодар», — отметил «Басаган».

«Хозяева требуют кровавого хлеба и кровавых зрелищ, а Киев будет послушно исполнять приказы», — добавила Элеонора.

«Да им плевать. Они далеко. Круто же. Можно [киевским режимом] терроризировать Европу и Россию. Европа такая наивная, до сих пор думает, что США за них», — с сарказмом отреагировал 53 039.

«А мы другого и не ждали», — написала Евгения.

«Террористы! Что те, что другие», — не выдержал Сципион.

«Вот если бы перенести ЗАЭС на территорию США, тогда уж бы точно призвали», — отметил Zadirasun.

«Наркоману (речь о Зеленском — О. П.) всё можно! Никто не сомневался!» — пишет S. P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Так оружие [Штатам] же надо продавать», — с сарказмом добавил Vladimir V.

«Ну, никто не сомневался. Устроили представление с МАГАТЭ, якобы что-то делается, а не делается НИЧЕГО», — отреагировала Katarina.

«Было бы странно, если бы американцы призвали не стрелять, если они руководят обстрелами», — добавила Зухра.

«Никто и не сомневался, что хозяева не скажут шафкам фу…» — написал Андрей.

«А как на слова США отреагировал МАГАТЭ? Или это такая же молчаливая контора, как ООН? Все куплены американцами?» — подытожила Olga A.

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