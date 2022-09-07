7 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 6 сентября был опубликован итоговый доклад МАГАТЭ после визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Мирослава Романенко, , 07:50 — REGNUM 6 сентября был опубликован итоговый доклад МАГАТЭ после визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В соответствии с докладом МАГАТЭ, в текущей ситуации имеется угроза ядерного заражения.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать», — говорится в докладе.

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция в опасности, вокруг нее нужна защитная зона, говорится в докладе. Для этого сторонам нужно договориться, отметили в МАГАТЭ.

Читайте также: Россия ожидает от МАГАТЭ более конкретных идей о проблеме ЗАЭС

Заключение МАГАТЭ обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило то, что эксперты агентства конкретно не указали, кто обстреливает АЭС. Иные с сарказмом добавили, что данное заключение сотрудники миссии МАГАТЭ могли сделать, не посещая ЗАЭС.

«И чтобы сделать такой вывод, стоило ездить на станцию», — написал «лис севера».

«Не сомневался ни разу, что лживые европейцы в который раз выразят озабоченность. Скорее снег летом пойдет, чем они заступятся за Россию…» — добавил один из участников обсуждения.

«Они марионетки. Что приказали, то и написали…» — считает Нина.

Клод Верлинд. Марионетки

«Так все же понятно написано! Если бы могли хоть немного к России придраться, уже по полной бы шум был на всех западных медийных площадках. А раз невнятное бормотание, значит Россия права, а [ВСУ] обстреливают станцию. Просто сейчас никто из проверяющих даже не заикнется назвать вещи своими именами…» — пишет Roman K.

«МАГАТЭ не уполномочено делать выводы о том, кто проводит обстрелы», — написал Ilia.

«Он (вероятно, речь о Рафаэле Гросси — М. Р.) же сразу, еще до прибытия на станцию, чётко заявил, что задача комиссии — определить степень безопасности работы станции, а не кто стреляет по ней! Ведь в Европе и Америке прекрасно знают, кто! Запретили даже намекать! А вот если бы хоть малейшая зацепка была обвинить в обстрелах Россию — половина доклада была бы посвящена этим обвинениям! Но невозможно! А доказательства… обстрела [со стороны ВСУ] никто разглашать не будет! Снаряды-то в конце-концов натовские, значит рыло замазано и у Европы с Америкой!» — отметила Татьяна Х.

«Почему комиссия не называет виновника обстрелов, где конкретика?» — в недоумении Владимир.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

«Что обстрелы надо прекратить, ясно было и без МАГАТЭ», — написал Alexandr P.

«Так это к Зеленскому надо обращаться, а не пустые поездки устраивать», — комментирует Фирдаус.

«Для такого вывода обязательно нужна была комиссия с выездом на место?» — не понимает Sergey S.

«Эксперты из них так себе», — отреагировала Anna.

«Поистине революционное открытие… Кто бы мог подумать, что опасность именно в этом заключается! Для вынесения такого заключения им не стоило приезжать, они вполне могли его озвучить из своих кабинетов», — отметил Н. Д.

«Ну надо же! Как бы без них догадались. [Киевский режим] обвинить, хозяева не позволили, а Россию при всем желании даже за уши притянуть не получилось. И выдали вот это…» — подытожила Наталья Б.