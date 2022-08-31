Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу правильности и эффективности западных санкций спровоцировало широкий общественный резонанс и шквал иронии. Многие комментаторы усмотрели общие черты в поведении Шольца и Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Кретинизм и маразм заразны, или просто Зельц каждый день «стиральный порошок» свой им дарит». — рассуждает Олег Кузьмин.

«Всё, Зеленский и Шольца на дурь подсадил. Мужик пропал», — поддерживает Марина.

«Здравствуй, параллельная реальность! Сначала Зеля, теперь — Шольц», — иронизирует Татьяна.

«Шольц себе готовит место главного клоуна в немецком «камеди»? Шуточки у него «за триста», но бюргерам должно понравиться», — смеется Сергей Усков.

«Что в головах у этих людей, которые у власти?» — спрашивает Светлана Щукина.

«Поддерживаем тебя, Шольц. Так держать (пока не посадят собственные граждане)!» — отметила Марина Стасенкова.

«Германия прямо сейчас лишается промышленности, а этот убогий утверждает, что Россия экономически и технологически развалена!» — отметил С.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем быстрее исчезнет Германия как вообще государство», — отметил Олег.

«Не надо удивляться. У них настолько глаза залиты руссофобией, что они дальше своего носа не видят», — считает Роман Яровой.

president.gov.ua Шольц прибыл в Киев вместе с Макроном и Драги

«Чему удивляться, тому, что потомок нациста ненавидит Россию? Не ему зимой мерзнуть», — поддерживает Андрей Трусов.

«Немчура недобитая. Зимой завоешь по-другому, когда простой народ восстанет против тебя и твоих «эффективных» санкций», — высказалась в адрес Шольца Вера Попова.

«Санкции, конечно, эффективны — даже очень. Всё, о чем мечтал Путин и не мог сдвинуть с мёртвой точки, свершилось: страна возрождает собственное производство и развивает свои технологии. Спасибо вам, Шольц. Только вот, думаю, срок работы канцлером быстро закончится — уже этой зимой. И Европу ждут большие перемены», — поделился мнением Александр.

«Очень эффективны! Мы так рады, что фашистские государства рушатся!» — согласилась Елена Ленина.

«А я все думаю: какой смысл во всех этих санкциях? Оказывается, удивить Путина», — смеется Галина.

«Действительно, санкции удивили Путина. Он очень сильно удивился, увидев, какие они там все тупые», — заметил Айрат.

«Да тут не только Путин удивляется, вся Россия в обалдении от того, что Европа творит сама с собой», — считает Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что западные санкции эффективны и правильны, Шольц заявил в интервью газете Magdeburger Volksstimme. По его мнению, «решительный и сплоченный» ответ стран Европы по вопросу санкций удивил президента России Владимира Путина.

Шольц также утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить конфликт на территории б. УССР.

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