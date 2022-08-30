Берлин, 31 августа, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Санкции западных стран в отношении России назвал правильными и эффективными канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 августа в интервью газете Magdeburger Volksstimme.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как пояснил Шольц, санкции стали важным инструментом давления на Россию с целью прекращения конфликта на территории б. УССР. По мнению канцлера Германии, президент России Владимир Путин не ожидал такого «сильного и единого» ответа Европы на конфликт.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России», — уверенно заявил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что для него не может быть и речи о выходе Германии из альянса стран — сторонников киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам канцлера Германии Шольца, Запад продолжит придерживаться политики санкций в отношении России и никогда не признает присоединение Россией территорий б. УССР.