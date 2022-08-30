Москва, , 12:36 — REGNUM Россия предпринимала и будет предпринимать ассиметричные меры в ответ на действия властей стран Прибалтики из-за сноса советских памятников. Об этом сегодня, 30 августа, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Памятник советским воинам в Силламяе RomanGTi90

При том в МИД отметили, что Россия не сторонник того, чтобы уподобляться тем, кто «разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами». Но русофобские действия стран Прибалтики скажутся на состоянии двусторонних отношений.

«Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», — подчеркнули в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии не советуют ездить в Россию тем, кто участвовал в сносе памятника Освободителям Риги.

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