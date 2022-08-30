Крабы для избранных — сын губернатора Кожемяко получил квоты
Имеющий обширный бизнес в регионе, которым руководит его отец, Никита Кожемяко, похоже, начинает выстраивать собственную рыболовецкую империю. Квоты на вылов краба на августовских торгах компания Кожемяко-младшего, прописанная в Приморском крае, во всяком случае, получила. А там, глядишь, недалеко и до участия в госпрограмме «Квоты под киль», предполагающей стимулирование развития рыболовного флота и бюджетные компенсации дальневосточным заказчикам строительства краболовов. Сама компания — победитель тендеров за квоты с августа 2022 года числится в стадии реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц. Впору говорить о новом краболовном холдинге. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Аукционы за квоты
Компания «Восход», которая создана в 2016 году и принадлежит Никите Олеговичу Кожемяко, чьи данные полностью совпадают с данными сына губернатора, фигурирует в протоколах комиссии Росрыболовства по организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов от 23 августа 2022 года. Всего в карточке 81 протокол на разные виды биоресурсов.
Компания «Восход» претендовала на лот №23 — 100% квот на камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Стартовая цена этого лота была 78,225 млн рублей, а итоговая поднялась до 1,65 млрд рублей. На аукционе были проданы квоты на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне — 150 тонн краба до 2037 года, то есть на 15 лет.
Рыболовная отрасль не чужая как для Кожемяко-младшего, так и для самого губернатора Приморья, который пришёл на госслужбу как раз из этой сферы. Олег Кожемяко возглавлял совет директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) — одного из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока, которое является правопреемником бывшего государственного предприятия «Преображенская база тралового флота», ведущего историю с 1930 года.
Справка: пост губернатора Приморского края Олег Кожемяко занимает с 26 сентября 2018 года. До этого он был губернатором Сахалина, губернатором Амурской области и главой Корякского автономного округа. Пока он строил карьеру чиновника, его супруга Ирина Герасименко (официально она не фигурирует в декларации о доходах губернатора), а также Ольга Кравченко, чьи данные схожи с данными сестры губернатора, активно занимались рыболовным бизнесом. В этой отрасли был задействован и Никита Кожемяко.
Ирина Герасименко в рейтинге Forbes «25 богатейших женщин России 2019» занимала 24-е место с состоянием в $180 млн. На тот момент она владела третью акций производителя морепродуктов — Тымлатского рыбокомбината.
Подробно о бизнесе семьи Кожемяко ИА REGNUM сообщало в серии материалов:
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Повторяться не будем, но отметим, что у Никиты Кожемяко, судя по данным ЕГРЮЛ, были и есть доли более чем в двух десятках компаний Приморья, Амурской области, Камчатки, Калужской, Ростовской областей. Среди них как минимум пять связаны с рыболовной отраслью, в их числе камчатское ООО «Тымлатский рыбокомбинат», у которого есть пять госконтрактов, или вот — ООО «Алеутский рыбокомбинат». Также ранее Кожемяко числился президентом НО «ДВ Ассоциация «Аквакультура».
Вернёмся к компании — победителю аукциона на крабовые квоты.
О «Восходе» Кожемяко
По данным базы «Контур. Фокус», доля в 51% в ООО «Восход» изначально принадлежала ПАО «Преображенская база тралового флота», но с 2021 года Кожемяко-младший является единоличным владельцем актива.
С 9 августа 2022 года компания числится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц». В его состав планируется «влить» другой актив Кожемяко — ООО «НК Ресурс», которое прописано также в пгт Преображение (Приморский край). Компания «НК Ресурс» создана в 2018 году и работает в сфере производства безалкогольных напитков. По итогам 2021 года ООО «НК Ресурс» продемонстрировало убыток в 6,7 млн рублей, а его собственный капитал имеет отрицательное значение — 21,4 млн рублей.
В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что правопредшественником ООО «Восход» выступает ООО «Залив», которое прекратило деятельность в январе 2021 года, влившись в состав ООО «Восход». При этом правопредшественником «Залива» было ПАО «Преображенская база тралового флота». Именно из состава последнего выделялась и компания «Залив».
У ООО «Восход» в выписке ЕГРЮЛ фигурируют и правопреемники — ООО «Бухта Тасовая» и ООО «Бухта Табунная». Обе созданы в 2019 году для работы в рыболовной отрасли. Но если первая подконтрольна «Восходу», то вторая с 2021 года принадлежит Сергею Дымову и Александру Горбачеву.
Данные Дымова (вплоть до ИНН) совпадают с данными бывшего главы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В 2012 году данное ведомство подвергалось критике со стороны рыбопромышленников, а сегодня Дымов — совладелец и владелец ряда компаний в этой сфере. Примечательно: Дымов является владельцем ООО «Мореон», которое ранее также принадлежало Ларисе Белобровой, чьи данные совпадают с данными жены бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Именно с последним семья Кожемяко столкнулась на поле борьбы за рыбный порт Владивостока.
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Весьма интересная трансформация активов произошла и происходит у Кожемяко-младшего. Из этих данных можно сделать вывод о создании новой рыболовецкой империи на карте Приморского края. Не удивлюсь, если позднее Никита Кожемяко появится в числе участников программы «Квоты под киль». Поддержку от «Россельхозбанка», к примеру, один из его проектов уже получал. При этом одной из сторон трёхстороннего соглашения о сотрудничестве была администрация Приморского края, которую буквально через пару недель после этого возглавил Олег Кожемяко.
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Справка: компанию «Восход» неоднократно привлекало к административной ответственности Федеральное государственное казённое учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской федерации по Приморскому краю». В базе арбитража за 2019–2021 годы есть девять дел, в которых ООО оспаривает эти протоколы. Некоторые обжаловать удалось, а некоторые — нет.