26 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:29 — REGNUM Одна из компаний сына губернатора Приморского края Олега Кожемяко — Никиты Кожемяко проиграла крупный спор «Росагролизингу». Арбитраж Москвы обязал ООО «Амур Агро Холдинг», возглавляемое бывшим министром с Сахалина, выплатить государственной компании более 41 млн рублей убытков. Самое главное — судом было обращено взыскание на право аренды гектаров сельхозземель в Приамурье. Решение на сегодня обжалуется. Судьбу крупного актива решат 20 июня 2022 года, а тем временем тучи сгущаются ещё над одним предприятием, где замешаны интересы губернаторской семьи. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Олег Кожемяко (сс) Администрация президента России

Напомним, пост руководителя региона Олег Кожемяко занял в сентябре 2018 года. До этого он был главой Сахалина, Амурской области и Корякского автономного округа. А еще ранее он активно занимался бизнесом, в том числе рыболовным. Помимо этого, Кожемяко был сенатором от Приморского края.

Так как сын — совершеннолетний, его доходы в декларациях губернатора не фигурируют, но, что интересно, нет в них и супруги Кожемяко, хотя на официальном сайте есть пометка, что глава региона женат. Более того, на официальных мероприятиях его в качестве первой леди сопровождает Ирина Герасименко. Как и сын Кожемяко, Герасименко занимается бизнесом, в том числе в том регионе, которым руководит «супруг». При этом из-за отсутствия штампа в паспорте отчитываться публично о доходах «первая леди» не обязана. В бизнесе, в том числе и рыболовном, задействована и Ольга Кравченко, чьи данные совпадают с данными родной сестры губернатора.

Таким образом, почти вся губернаторская семья активно занимается бизнесом. В открытых источниках за Герасименко числятся доли в семи ООО Приморья, Москвы, Камчатки. Доли в шести обществах имеет и Кравченко. У Никиты Кожемяко в прямом владении доли в 16 обществах с ограниченной ответственностью, которые работают в Приморье (десять компаний), на Камчатке (три рыбодобывающих и перерабатывающих компании), в Ростовской области (ООО «Дон Аквафиш» — пресноводное индустриальное рыбоводство), в Калужской области (ООО «Ворсино Айс» — деятельность по складированию и хранению) и в Амурской области (ООО «Амур Агро Холдинг» — выращивание зерновых культур).

Никита Кожемяко (слева) Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олега Кожемяко Олег Кожемяко с супругой на избирательном участке © Пресс-служба правительства Приморского края

Агробизнес Никиты Кожемяко и претензии «Росагролизинга»

На работе и деятельности компании «Амур Агро Холдинг» остановимся подробнее.

Данное предприятие (владеет торговой маркой «Вегалон») было создано в июле 2009 года. На старте работы владельцами были Борис Зубков, ООО «Хотча инжиниринговая судостроительная компания», ООО «Дальстроймагистраль». С 2019 года компания была фигурантом банкротного дела, пройдя через наблюдение. Только в декабре 2020 года банкротное дело было прекращено после подписания мирового соглашения с кредиторами. При этом ко времени проведения судебного заседания от АО «Росагролизинг» поступило ходатайство об отказе в утверждении мирового соглашения. Несмотря на это, соглашение подписали, дело прекратили.

К тому моменту право требования всех долгов (720,866 млн рублей основного долга и 59,47 млн рублей неустойки) у кредиторов скупило ООО «Торговый дом «Фили» — московское предприятие, которым с 2015 года владеют Ирина Герасименко (супруга губернатора) и Ольга Кравченко (сестра губернатора).

От имени ООО «Амур Агро Холдинг» в качестве гендиректора мировое соглашение подписывал Александр Евдокимов — бизнес-партнёр Никиты Кожемяко, руководитель некоторых компаний членов семьи губернатора Кожемяко. При этом от имени кредиторов подпись ставил также он.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на сельхозпредприятии ООО «Амур Агро Холдинг» (с) Правительство Амурской области Сельхозпредприятие ООО «Амур Агро Холдинг» (с) Правительство Амурской области

С июля 2020 года единственным владельцем компании «Амур Агро Холдинг» является сын губернатора Кожемяко — Никита. С ноября 2021 года возглавляет актив Тамара Муленкова — бывший и. о. министра сельского хозяйства Сахалинской области. Она же — директор ООО «НК Лотос» в Приморье, которое принадлежит Кожемяко и которое получило многочисленные кредиты от «Россельхозбанка».

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Но, похоже, дела у губернаторского сына в Приамурье обстоят не очень. По данным базы «Контур. Фокус», у ООО «Амур Агро Холдинг» краткосрочные заёмные обязательства превысили выручку (300 млн рублей > 95,8 млн рублей), доля собственного капитала составила менее 1% от валюты баланса.

А тут ещё и иск, проигранный «Росагролизингу», — тому самому, который был против подписания мирового соглашения.

Тамара Муленкова (с) Официальный сайт администрации Южно-Сахалинска

Иск был подан в марте 2021 года. Сумма претензий, фигурировавших как убытки по 12 договорам лизинга от 2012, 2013, 2015 и 2016 годов, составила 54 995 232,08 рубля. Помимо этого, истец настаивал на обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога от 2013 года.

В апреле 2022 года арбитраж Москвы частично удовлетворил иск. С компании Кожемяко было взыскано 41 001 815 рублей 30 копеек убытков и госпошлина — 132 тыс. рублей. Но самое главное — в счет погашения убытков по договору финансовой аренды в размере 1 106 832 рублей было обращено взыскание на принадлежащие компании-ответчику права аренды четырёх земельных участков сельскохозяйственного назначения в Амурской области с установлением начальной продажной цены заложенного имущества — 1 401 503 рублей. В список попали участки площадью 752 962 кв. м, 2 140 731 кв. м, 173 191 кв. м и 3 310 414 кв. м. Вердикт на сегодня обжалуется.

«Рыболовная история»

Ещё одна конфликтная ситуация, в которой может быть замешана семья Кожемяко, происходит вокруг ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Всё тот же Александр Евдокимов, фигурировавший в деле приамурского агрохолдинга, осенью 2021 года получил почти 25% акций порта. В мае 2022 года он же инициировал судебный спор на сумму свыше 4,6 млрд рублей. Ответчиком проходят директор порта Александр Шевченко и крупный акционер ВМРП с долей 51,9% — ООО «Геотэкс», которое связывают с семьей бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина. Детали иска пока не известны, дело еще не принято к производству.

Владивостокский морской рыбный порт © Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Евдокимов является совладельцем ООО «Ворсино Айс», вторым собственником которой является Никита Кожемяко.

Бытует мнение, что в борьбе за порт столкнулись семьи бывшего и нынешнего губернаторов.

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