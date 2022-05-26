Анастасия Степанова, 26 мая 2022, 05:29 — REGNUM Одна из компаний сына губернатора Приморского края Олега Кожемяко — Никиты Кожемяко проиграла крупный спор «Росагролизингу». Арбитраж Москвы обязал ООО «Амур Агро Холдинг», возглавляемое бывшим министром с Сахалина, выплатить государственной компании более 41 млн рублей убытков. Самое главное — судом было обращено взыскание на право аренды гектаров сельхозземель в Приамурье. Решение на сегодня обжалуется. Судьбу крупного актива решат 20 июня 2022 года, а тем временем тучи сгущаются ещё над одним предприятием, где замешаны интересы губернаторской семьи. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Напомним, пост руководителя региона Олег Кожемяко занял в сентябре 2018 года. До этого он был главой Сахалина, Амурской области и Корякского автономного округа. А еще ранее он активно занимался бизнесом, в том числе рыболовным. Помимо этого, Кожемяко был сенатором от Приморского края.
Так как сын — совершеннолетний, его доходы в декларациях губернатора не фигурируют, но, что интересно, нет в них и супруги Кожемяко, хотя на официальном сайте есть пометка, что глава региона женат. Более того, на официальных мероприятиях его в качестве первой леди сопровождает Ирина Герасименко. Как и сын Кожемяко, Герасименко занимается бизнесом, в том числе в том регионе, которым руководит «супруг». При этом из-за отсутствия штампа в паспорте отчитываться публично о доходах «первая леди» не обязана. В бизнесе, в том числе и рыболовном, задействована и Ольга Кравченко, чьи данные совпадают с данными родной сестры губернатора.
Таким образом, почти вся губернаторская семья активно занимается бизнесом. В открытых источниках за Герасименко числятся доли в семи ООО Приморья, Москвы, Камчатки. Доли в шести обществах имеет и Кравченко. У Никиты Кожемяко в прямом владении доли в 16 обществах с ограниченной ответственностью, которые работают в Приморье (десять компаний), на Камчатке (три рыбодобывающих и перерабатывающих компании), в Ростовской области (ООО «Дон Аквафиш» — пресноводное индустриальное рыбоводство), в Калужской области (ООО «Ворсино Айс» — деятельность по складированию и хранению) и в Амурской области (ООО «Амур Агро Холдинг» — выращивание зерновых культур).
Агробизнес Никиты Кожемяко и претензии «Росагролизинга»
На работе и деятельности компании «Амур Агро Холдинг» остановимся подробнее.
Данное предприятие (владеет торговой маркой «Вегалон») было создано в июле 2009 года. На старте работы владельцами были Борис Зубков, ООО «Хотча инжиниринговая судостроительная компания», ООО «Дальстроймагистраль». С 2019 года компания была фигурантом банкротного дела, пройдя через наблюдение. Только в декабре 2020 года банкротное дело было прекращено после подписания мирового соглашения с кредиторами. При этом ко времени проведения судебного заседания от АО «Росагролизинг» поступило ходатайство об отказе в утверждении мирового соглашения. Несмотря на это, соглашение подписали, дело прекратили.
К тому моменту право требования всех долгов (720,866 млн рублей основного долга и 59,47 млн рублей неустойки) у кредиторов скупило ООО «Торговый дом «Фили» — московское предприятие, которым с 2015 года владеют Ирина Герасименко (супруга губернатора) и Ольга Кравченко (сестра губернатора).
От имени ООО «Амур Агро Холдинг» в качестве гендиректора мировое соглашение подписывал Александр Евдокимов — бизнес-партнёр Никиты Кожемяко, руководитель некоторых компаний членов семьи губернатора Кожемяко. При этом от имени кредиторов подпись ставил также он.
Примечательно: еще в 2016 году «Амур Агро Холдинг» ввел в эксплуатацию в Приамурье первую очередь завода по производству семян сои, который стал на тот период единственным подобным предприятием на территории Дальнего Востока.
С июля 2020 года единственным владельцем компании «Амур Агро Холдинг» является сын губернатора Кожемяко — Никита. С ноября 2021 года возглавляет актив Тамара Муленкова — бывший и. о. министра сельского хозяйства Сахалинской области. Она же — директор ООО «НК Лотос» в Приморье, которое принадлежит Кожемяко и которое получило многочисленные кредиты от «Россельхозбанка».
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Но, похоже, дела у губернаторского сына в Приамурье обстоят не очень. По данным базы «Контур. Фокус», у ООО «Амур Агро Холдинг» краткосрочные заёмные обязательства превысили выручку (300 млн рублей > 95,8 млн рублей), доля собственного капитала составила менее 1% от валюты баланса.
А тут ещё и иск, проигранный «Росагролизингу», — тому самому, который был против подписания мирового соглашения.
Справка: АО «Росагролизинг» было учреждено в 2001 году для решения задач, поставленных правительством России по развитию и модернизации отечественного агропромышленного комплекса. 100% акций компании принадлежит государству.
Иск был подан в марте 2021 года. Сумма претензий, фигурировавших как убытки по 12 договорам лизинга от 2012, 2013, 2015 и 2016 годов, составила 54 995 232,08 рубля. Помимо этого, истец настаивал на обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога от 2013 года.
В апреле 2022 года арбитраж Москвы частично удовлетворил иск. С компании Кожемяко было взыскано 41 001 815 рублей 30 копеек убытков и госпошлина — 132 тыс. рублей. Но самое главное — в счет погашения убытков по договору финансовой аренды в размере 1 106 832 рублей было обращено взыскание на принадлежащие компании-ответчику права аренды четырёх земельных участков сельскохозяйственного назначения в Амурской области с установлением начальной продажной цены заложенного имущества — 1 401 503 рублей. В список попали участки площадью 752 962 кв. м, 2 140 731 кв. м, 173 191 кв. м и 3 310 414 кв. м. Вердикт на сегодня обжалуется.
Справка: по итогам 2021 года выручка компании «Амур Агро Холдинг» существенно выросла относительно 2020 года — с 400 тыс. рублей до 95,796 млн рублей при чистой прибыли 2021 года — 14,404 млн рублей против убытка прошлого года — 150,455 млн рублей.
«Рыболовная история»
Ещё одна конфликтная ситуация, в которой может быть замешана семья Кожемяко, происходит вокруг ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Всё тот же Александр Евдокимов, фигурировавший в деле приамурского агрохолдинга, осенью 2021 года получил почти 25% акций порта. В мае 2022 года он же инициировал судебный спор на сумму свыше 4,6 млрд рублей. Ответчиком проходят директор порта Александр Шевченко и крупный акционер ВМРП с долей 51,9% — ООО «Геотэкс», которое связывают с семьей бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина. Детали иска пока не известны, дело еще не принято к производству.
Евдокимов является совладельцем ООО «Ворсино Айс», вторым собственником которой является Никита Кожемяко.
Бытует мнение, что в борьбе за порт столкнулись семьи бывшего и нынешнего губернаторов.
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