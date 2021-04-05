5 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 10:40 — REGNUM Споры и скандалы вокруги Манижи, которая будет представлять Россию на «Евровидении», не утихают: имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов заявил, что, возможно, певице стоит поменять композицию из-за негативных отзывов, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко, раскритиковав песню, усомнилась в результатах голосования на Первом канале.

Манижа Иван Шилов © ИА REGNUM

В сети интернет появляются всё новые и новые предположения о родственниках певицы и их связях с высокопоставленными лицами. ИА REGNUM выяснило некоторые реальные факты из биографии семьи Манижи Сангин (Хамраевой).

Манижа Eurovision.tv

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно начиная с 1956 года и является одним из самых популярных мероприятий такого плана в мире. В правилах конкурса уточняется, что любой артист может представлять любую страну вне зависимости от национальности. Запрещено только представлять две страны одновременно. Последние годы в финале конкурса проходит полноценный парад флагов всех прошедших в финал государств-участников. Отбор участника от России в текущем году проводился через голосование телезрителей, проведённое в прямом эфире на Первом канале.

Манижа в 2021 году на конкурсе будет представлять Россию с песней «Russian Woman», текст которой вызвал шквал критики. Артистка выступит в первом полуфинале данного конкурса, который пройдет 18 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Цитата из видео Manizha — Russian Woman — Russia — Official Video — Eurovision 2021 eurovision.tv

После объявления победительницы в сети интернет поднялась волна недовольства. Пользователи среди прочего напоминали историю другого голосования на Первом канале, когда победителем проекта «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу. Общественность усомнилась, так ли всё просто в этот раз? Задавалась она и вопросом о том, кто же родители победительницы: крупные бизнесмены? друзья высокопоставленных чиновников? Именно этот вопрос и решило выяснить ИА REGNUM.

О Маниже и семье

Из официальной биографии певицы известно, что певица взяла фамилию бабушки — Сангин. Манижа Далеровна Хамраева родилась в Душанбе (Таджикистан). В одном из интервью она сообщила, что её дед — Таджи Усмон — известный в Таджикистане писатель и журналист, а прабабушка известна как одна из первых женщин в истории Средней Азии, решивших работать наравне с мужчинами. Манижа начала карьеру певицы в 15 лет под псевдонимом Ру Кола.

Душанбе Wooddee

В интервью ТАСС артистка рассказала, что семья переехала в Москву, спасаясь «от гражданской войны в Таджикистане, которая началась вскоре после развала Советского Союза и продолжалась пять лет». Об отце певицы Далере Хамраеве сообщалось, что он врач. В сети интернет звучат предположения, что он мог быть крупным бизнесменом, хотя официально данные сведения никак не подтверждаются. Но довольно интересна биография дяди певицы (родного брата матери) — Акмала Таджиевича Усманова, про которого сама Манижа пишет в своем аккаунте в соцсетях, что он больше, чем дядя, — «он мне папа».

В своих публикациях в личных аккаунтах в соцсетях, которые являются открытыми для общественности, Акмал Усманов среди прочего сообщает, что его отец, то есть дедушка Манижи, «работал в разведке, участвовал в подготовке Тегеранской конференции». В качестве «родного завода», где начинался его трудовой путь, Акмал Усманов называет «Таджикгидроагрегат», на котором он «прошел путь от сверловщика до начальника инструментального цеха».

Среди интересных фактов об Акмале Усманове, которыми он делился сам, можно отметить то, что он «был почти самым главным экологом, создал в Таджикистане экологическую милицию, экологический еженедельник, первые национальные парки, разрабатывал первые природоохранные законы для РТ». В одной из публикаций на своей странице Усманов также мимоходом уточнил ещё один факт своей биографии — стройки века «Сангтуды ГЭС-1 и Рогунской ГЭС», но не раскрывал, в качестве кого он на них работал. Интересно, что одним из подрядчиков «Сангтудинской ГЭС-1» в сети интернет называли отца Манижи, но, возможно, речь как раз о дяде?

Сангтудинская ГЭС-1 Kremlin.ru

Если говорить о друзьях и связях дяди Манижи, то, например, в 2019 году Акмал Усманов в одном из своих аккаунтов в соцсетях опубликовал поздравление «своего друга чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан 2005−2009 гг — Рамазана Абдулатипова». От имени последнего с днём рождения на странице Усманова поздравляли президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В 2019 году, во время визита в Российскую Федерацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Акмал Усманов был участником седьмой конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Вероятно, как представитель фонда «Наследие Евразии». На сайте последнего Усманов указан как эксперт фонда, который участвует в проектах с 2010 года, занимаясь созданием системы проектной деятельности российских НПО за рубежом, вопросами адаптации и интеграции мигрантов в российское общество и экономикой миграции.

В аккаунтах Усманова также можно встретить фотографии с известной актрисой Чулпан Хаматовой, известными российскими кинорежиссёрами.

Манижа с актрисой Чулпан Хаматовой Instagram.com/chulpanofficial

На сегодня Акмал Усманов позиционируется как фотохудожник, который много путешествует, длительное время жил в США. Одна из его дочерей (Аниса Усманова) проживает в Париже, работает под руководством известного французского ресторатора Аллено, училась в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu Paris.

Le Cordon Bleu Paris.Кулинарная школа в Париже. Франция Cordonbleu.edu

Еще одна дочь Акмала Усманова — корреспондент на Первом канале. Муниса Усманова замужем за Ёдгором Сафаевым (Yodgor Safaev), о котором известно, что он окончил Московский государственный строительный университет. Несколько лет назад Сафаев на своей странице в соцсетях связывал себя со строительно-проектной фирмой Total, но на сегодня сайт компании в нерабочем состоянии.

Ещё один сын Акмала Усманова — Тоджусмон (Таджиусмон) в сети интернет упоминается как финансист. В качестве места его учебы указан РУДН (Российский университет дружбы народов).

В ЕГРЮЛ есть Таджиусмон Акмалович Усманов, чьи данные полностью совпадают с данными двоюродного брата Манижи. Он с декабря 2016 года числится индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности — агент по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Этот же человек был был совладельцем строительного ООО «Еврострой инжиниринг», работавшего в Москве с июля 2016 по январь 2018 года. Владельцем 50%-ной доли был Ядгарджон Сафаев, который имеет действующий статус ИП в сфере строительства.

О бизнесе матери певицы Манижи

Мать Манижи — Наджиба Таджиевна Усманова (Хамраева) также является владельцем действующего бизнеса. По данным ЕГРЮЛ, в октябре 2010 года в Санкт-Петербурге было создано ООО «Симпл плэй», работающее в сфере художественного творчества. В 2015 году 76% доли в нем получил Артем Кадомский, а в 2017 году 24% — Наджиба Таджиевна Усманова, которая также является с 2018 года директором компании. В ее активе было ИП, но с 2005 года оно ликвидировано.

Артем Кадомский имеет обширный бизнес-портфель, среди которого ООО «Медиум групп» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами), управляющее ресторанным активом и фирмой по аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав). Также в активе Кадомского — ООО «Брюс» (деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений) и другие юрлица.

О сыне Наджибы Усмановой Шерзоде известно, что он окончил дипакадемию Министерства иностранных дел РФ, он также может оказаться бизнесменом. В ЕГРЮЛ Шерзод Далерович Хамраев, чьи данные совпадают с данными родного брата Манижи, является владельцем ООО «Сигир» («Сиг инжинирингус»). Фирма создана в августе 2018 года. Работает в сфере торговли легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Хамраев является в ней и единственным владельцем, и директором.