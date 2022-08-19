Судак, Крым, 19 августа 2022, 19:20 — REGNUM C 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель, площадка арт-кластера «Таврида» стала точкой притяжения для самых талантливых, творческих и активных молодых людей со всей страны. Здесь развернулся фестиваль «Таврида. АРТ» — 5 дней непрерывной музыки, шоу и представлений, мастер-классов, нетворкингов, мотивационных лекций, встреч с интересными людьми. Было место и образовательной программе, и социальном активностям, и спорту. Сотни участников возвращаются домой победителями кастингов, прослушиваний и грантового конкурса.
Главные темы, вокруг которых выстроилась программа фестиваля и его ключевые смыслы, — Год культурного наследия народов России, «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь» как манифест молодых творцов против культуры отмены.
На фестиваль «Таврида. АРТ» приехали более 50 000 участников и зрителей из 85 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Еще 400 человек из 61 региона России и Донецка трудились в качестве волонтеров и координаторов. Ежедневно с 16 по 18 августа фестиваль посещали жители и гости Крыма, в их числе также были специально приглашенные гости — военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, врачи, учителя, работники социальной сферы, жители Судака и окрестностей, волонтеры.
В дни фестиваля развернулась большая социальная программа, организаторами акций выступили арт-кластер «Таврида» и движение #МЫВМЕСТЕ. В результате 6 000 экземпляров книг русской классической литературы собрано в пользу библиотечных фондов в Херсонской и Запорожской областях. Очередь из участников акции, желающих сдать книги, протянулась на 800 метров. В рамках полезной программы более 100 волонтеров #МЫВМЕСТЕ совершили выезды в населенные пункты Крыма, где оказали бытовую помощь местным жителям, дали концерт и провели субботники. Помимо этого, в дни фестиваля проходил целевой сбор пожертвований на помощь мирному населению, проживающему на территории Луганской и Донецкой народных республик.
Фестиваль «Таврида. АРТ» стал площадкой для проведения сразу нескольких тематических фестивалей.
Фестиваль креативного образования от Университета креативных индустрий собрал в качестве спикеров топовых представителей различных сфер культуры и искусства, креативных индустрий, науки и государственного управления. В формате мотивационных лекций и неформальных встреч с участниками встречались министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, эксперт моды Владислав Лисовец, рэп-исполнитель ST и другие эксперты. Все они под разными углами раскрывали тему «Жить и работать в России».
В рамках презентации заключили первые соглашения о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере. В числе первых партнеров Университета креативных индустрий — подписантов соглашений — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдинг» и «Русская Медиагруппа».
Образовательную программу фестиваля поддержало Российское общество «Знание». Они возвели «Лекторий «Вершина Знаний», который останется частью инфраструктуры арт-кластера. За четыре дня работы в студии лектория выступили 25 экспертов, слушателями лекций и мастер-классов стали 5000 человек, а онлайн-трансляции набрали свыше 10 миллионов просмотров.
Фестиваль современного искусства охватил всю территорию арт-кластера и включил в себя масштабный мурал, галерейное пространство, четыре поп-ап-интеграции в павильоны, открытые для проведения мероприятий в рамках общей программы «Таврида. АРТ», а также уличные объекты. В общей сложности было представлено более 100 художественных работ в разных техниках. Специально для фестиваля был создан аудиовизуальный проект «Пульс Океана». Художник под псевдонимом Biosoph в режиме реального времени сконструировал инсталляцию, создающую светозвуковую композицию из колебаний моря.
Самая масштабная работа, представленная на фестивале современного искусства, — мурал размером 180 кв. м на стене бистро арт-кластера. Это визуализация главного послания фестиваля — «Нас не отменишь». Граффити создано как отсылка к геральдической традиции девизов с центральным образом медведем. Авторы работы — команда Desart365 и художники проекта «АРТ. РОДИНА».
Специальный проект фестиваля современного искусства «Без границ. Художники Донбасса», посвященный творчеству современных художников с территорий Донецкой и Луганской народных республик, посетило более 5000 зрителей. Лейтмотив выставки — поиск покоя, мира и обращение к анализу личных переживаний.
29 молодых российских дизайнеров представили свои коллекции на фестивале моды. Шоу-показ прошел на территории строительства Университета креативных индустрий. На подиуме также прошла презентация одежды, созданной резидентами «Тавриды» в коллаборации с брендами 404 NOT FOUND и URBANTIGER. Молодые дизайнеры подобрали образы для ряда хедлайнеров и артистов концертной программы фестиваля.
В дни фестиваля коллекция арт-парка «Тавриды» пополнилась арт-объектом Paper boat. Этим проектом молодые архитекторы постарались привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения.
В Ярмарке народных промыслов свои стенды с изделиями народных промыслов представили Оренбургская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Нижегородская, Вологодская и Московская области, Республики Башкирия и Удмуртия. Изюминкой ярмарки стала зона виртуальных бракосочетаний — 18 пар сыграли VR-свадьбу в разных народных стилях и получили свои NFT-свидетельства о регистрации брака в метавселенной.
Выставка регионов, корпораций и партнерских организаций «Знакомимся с Россией. Офлайн» объединила Московскую, Тульскую и Белгородскую области, Камчатский, Пермский и Ставропольский края, Республику Татарстан и Республику Саха (Якутия), Севастополь и Ямало-Ненецкий АО. Свои стенды представили платформы возможностей «Другое дело» и «Твой ход».
Почта Крыма специально к фестивалю разработала и выпустила марку, гашение которой состоялось на официальной церемонии 15 августа.
Фестиваль уличных театров собрал 11 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, Альметьевска и Кургана, каждый из которых привез свои перформансы и постановки. Вместе же коллективы провели интерактивную программу для гостей и участников фестиваля.
Через всю территорию фестиваля прошло театрализованное арт-шествие «МыВместе», которое объединило представителей разных народностей и поколений, различных сфер, интересов и возрастов. Более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах прошли по знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировали главные культурные ценности нашей страны. Кульминацией шествия стал огромный «узорный хоровод». Массовый, зрелищный, национальный танец организовали участники конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и назвали его хороводный рейв «Россия танцующая». Срежессировал арт-шествие Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком» и многократный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».
В шоу дронов 400 летательных аппаратов появились в ночном небе и устроили световое воздушное шоу, посвященное культурному наследию страны и ее главным ценностям. Зрители увидели образы бьющегося сердца, планеты Земля, карты России и матрешки, внутри которой были спрятаны буквы кириллицы.
На фестивале патриотической песни заслуженные артисты Республики Крым, резиденты «Тавриды» и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. Завершением фестиваля патриотический песни стало водно-воздушное шоу и встреча фрегата «Херсонес», который проплыл у берегов «Тавриды» и раскрыл алые паруса.
Фестиваль исторической реконструкции привлек более 8000 посетителей. Гости смогли принять участие в интерактивах на масштабных исторических площадках и наглядно познакомится с эпохами Древней Руси, Петра I и Великой Отечественной войны. 150 реконструкторов из 11 регионов страны провели для зрителей выставки вооружения, мастер-классы по ремеслам, уличные театры, панельные дискуссии и кинопоказы. Участники общероссийского движения РОСРЕКОН совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках программы Роспатриот представили полевые лагеря, средневековые турниры, фотозоны. Особую атмосферу создало музыкальное сопровождение с аутентичным фольклором разных народов. Основная площадка была посвящена 350-летию Петра I, на главной сцене фестиваля «Таврида. АРТ» театральная труппа «Малый Трианон» совместно с историческими клубами представили постановку «Ассамблея Петра» по мотивам событий XVII века. Яркое представление о культуре и основных исторических событиях правления Петра I увидело порядка 3 000 зрителей.
Фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева «Дягилев. Русские сезоны» прошел на «Таврида. АРТ» как на одной из ключевых площадок Года культурного наследия народов России. В числе приглашенных гостей — заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб, первая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, первый солист Большого театра Дмитрий Смилевски. Вместе с резидентами «Тавриды», Ириной Карпуниной и Дарьей Кравченко, артисты показали лучшие номера знаменитых «Русских сезонов» Дягилева: «Жизель», «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна», «Петрушка», а также из фрагментов опер, покоривших европейскую публику начала XX века: «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других.
Еще один партнер фестиваля — Всероссийский конкурс «Большая перемена» — собрал своих участников в арт-квартале «Родные-любимые». Для школьников и их родителей прошли насыщенные образовательные и культурные программы, кастинги в крупные проекты, творческие мастер-классы, семейные квизы и командообразующие игры. Родители участников «Большой перемены» посетили мотивационные встречи на темы воспитания современных подростков и взаимоотношений взрослых и детей. С участниками арт-квартала встретились Эвелина Бледанс и ее сын Семен Семин. Вместе с автором песен, исполнителем Стасом Море участники арт-квартала написали гимн «Родных-любимых». На территории фестиваля открыт арт-объект — беседка «Родных-любимых» — с картинами участников арт-квартала и «приветами» из разных городов. Школьники «Большой перемены» выступили на главной сцене вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».
Музыкальная программа «Таврида. АРТ» представила не только современную сцену, но и культовые точки российской эстрады. Хедлайнерами фестиваля стали Баста, Лолита и МакSим. Каждый вечер они собирали тысячи людей у главной сцены.
Маршрутом в 90-е стал трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко на песни его группы «Иванушки International». Любимые хиты резиденты перепели вместе с Александром Ивановым и группой «Рондо», Антоном Токаревым, HARU, Хабибом, группами «Фабрика» и «Корни», детьми-участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» и участниками из ЛДНР.
В честь королевы российского джаза Ларисы Долиной резиденты — Василий Пасечник, Amay (Алена Медкова), Sablev (Глеб Саблев), DMA (Дарья Мокшанова), Marsianna (Марианна Мартиросян) и SayTanya (Татьяна Сайпушева) — устроили шоу «Народный артист», где вместе с любимой певицей исполнили ее песни. Джазу на «Таврида. АРТ» было отведено особое внимание, ведь в этом году отмечается его 100-летие. В концертной программе «Джаз.100» квинтет Игоря Бутмана и арт-ансамбль Тима Дорофеева исполнили хиты золотой коллекции, авторские аранжировки и импровизации. К выступлению присоединились молодые джазмены-резиденты: джаз-ансамбль Sevastopol Jazz Union и артистка из Луганской Народной Республики Виктория Ковалева.
Резиденты «Тавриды» выступали на фестивале сольно и в коллаборации со звездами. В дуэтах спели Лолита и ALLERGIA (Илья Евсюков); МакSим и Belogai (Илья Белогай); «Моя Мишель» и Alexey Tavleev; Александр Иванов, группа «Рондо» и SayTanya (Татьяна Сайпушева); Александр Панайотов и Demidova (Анастасия Демидова); группа «Корни» и Sidorov (Олег Сидоров); группа «Фабрика» и Nansy (Анастасия Белявская); ST и Галя (Галя Петрыкина); Burito и MIRÉ; Ваня Дмитриенко и Nika Dubik.
На фестивале также выступили SHAMAN, Антон Токарев, Александр Панайотов, группа «Макодзеба», Esmi, Тима Акимов, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman. В дни «Таврида. АРТ» прошел формат «Народное караоке» с резидентами — Группой Т, Стасом Море, группой «Тишина» и победителями кастинг-платформы «Таврида. АРТ».
Всего в шоу-программе фестиваля было задействовано 757 артистов.
Более 100 танцоров из 7 регионов России сразились в творческих поединках за звание «Короля лезгинки». В батле приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии и Чечни. По итогам голосования победителями стали Майя Беставашвили из Северной Осетии-Алании и Государственный юношеский ансамбль танца «Башлам» им. Хасана Алиева из Чеченской Республики.
Кастинг-платформа «Таврида. АРТ» провела отборы в Бизнес-школу RMA, Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», проект Первого канала «Голос», «Ночной контакт» VK, «Музыкальный кастинг «Русской Медиагруппы», «Новая звезда — 2023», DFM Dance Party, радио MAXIMUM, студию-школу Аллы Духовой, Институт Развития Интернета, «Ленту. ру», медиа-проекты «PostNews» и «Ты там был». Серию отборов провели проекты, реализующиеся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности — 24 отбора, их итоги будут объявлены после обработки всех материалов.
По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов 35 участников из 23 регионов России и один из Донецкой Народной Республики получили20 007 000 рублей на реализацию своих проектов. Самый крупный грант — 1 400 000 рублей — получила Софья Мамизерова из Республики Крым. Всего на публичной защите было представлено 256 идей. По итогам грантового конкурса среди руководителей арт-резиденций представители Белгородской и Липецкой областей, а также Республики Карелия получили гранты в размере 1 500 000 рублей.
Завершающим фестиваль событием стало Шоу резидентов «Тавриды», подготовленное совместно партнеров арт-кластера Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters. Шоу стало манифестом молодых творцов против происходящей мировой «культуры отмены» В разных жанрах артисты рассказывали про объединение, силу творчества, силу русского духа, про большую семейную связь, про дружественность и заботу. Зрители услышали цитаты великих произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого, Цоя и других музыкальных легенд. В видеоряд вошли шедевры изобразительного искусства, а танцевальные и музыкальные номера были основаны на известных сценах и образах из литературных произведений русских классиков.
Красивым финалом шоу и вместе с ним и фестивальной программы стало исполнение трека «Ты не один», написанного рэп-исполнителем ST совместно с резидентами арт-кластера «Таврида».