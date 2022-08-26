Опубликованные полицией Риги видеокадры разрушения обелиска Освободителям, заснятые с воздуха, активно комментирует общественность в интернете. Очень многие люди увидели на них крылья «ангела».

Пьетро да Кортона. Ангел-хранитель

«Брызги будто крылья», — заметил Александр Вастюра, посмотрев кадры памятника, палившего в водоём.

«Ангел вспорхнул!» — соглашается Ольга Мартинсон.

«Ангел-хранитель расправил крылья и покинул эту землю», — живописует Ксения.

«Крылья ангелов взметнулись к небу! Здесь больше пребывать нельзя!» — считает Наталья.

«Как бы там ни было, но воевать с историей и тем более с памятью бесполезно. То, что делают эти нелюди, называется вандализм! Мертвых лучше не трогать, это другой мир, духовный, и если начнутся проблемы, пусть не говорят и не спрашивают, почему и за что!» — замечает Светлана.

«Неблагодарные дебилы. Деды их, освобождавшие Ригу, в гробу перевернулись в этот момент», — считает Елена.

«Ломать — не строить, грешники конченные», — отозвалась Марта.

«Своеобразное чувство «гордости» — гордятся и радуются чему? Что обесценили бесценный вклад в свободу своих же предков? Сомнительная гордость», — заметила Екатерина.

«А что здания советской постройки не сносят, порты, вокзалы, школы и т.п.? А своё построить не на что. Голодранцы. И варвары», — считает Валентина Вахтина.

«Им бы с гитлеровцами по пути, а не с нами. Всю жизнь мечтала Прибалтика и [киевский режим] зиговать, а мы их зачем-то себе забрали. 70 лет прятали свою фашистскую сущность, теперь вдоволь ею наслаждаются. Нет, они не фашисты, они шавки и подстилки фашистские, а это уже совсем вонючее дно», — считает Тамара Уварова.

Цитата из видео «Полиция Риги опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям» Крылья ангела

«Не встречал ни одного человека в России, у кого бы родственники не воевали в Великую Отечественную, освобождая весь мир от коричневой чумы. А эти фашисты опять голову подняли. Сечь им бошки надо», — отметил Артем.

«Сами себе противоречат. Одновременно объявляют Россию террористами, с одной стороны, а с другой — убирают памятники, свидетельство, что Россия боролась с фашизмом (террористами). Либо это движение как раз направлено на воспитание новых поколений в уверенности, что Россия террорист, ведь свидетельства обратного уничтожаются», — рассуждает Ирина Белова.

«Грустно читать новости о том, как страны забывают и вовсе отрекаются от своей истории лишь из-за причастности к ней России», — замечает Наталья Золотарёва.

«Победили памятник, который их же гражданам и посвятили», — замечает Мария Тихомирова.

«Ломать — не строить… Ума большого не надо… Но выглядит страшно… Когда страной правит нацизм», — заметила Елена Лапина.

«Рано радуются латвийские фашисты. Скоро будут в Сибири лес валить!» — считает Алексей.

«Ну что ж… главное, чтобы мы — россияне — не забывали Великий Подвиг наших дедов! А эти пусть хоть помрут — плевать на них, хоть с большой, хоть с маленькой колокольни», — высказалась Анна.

Напомним, памятник Освободителям Риги был уничтожен накануне, 25 августа. Сегодня, 26 августа, полиция Риги опубликовала кадры разрушения обелиска с воздуха.

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