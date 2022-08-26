Эксперт: Снос памятников — это фактическая реабилитация нацизма
Орел, 26 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Государства, где сносятся советские памятники воинам-освободителям, являются агрессорами и должны понести ответственность за эти действия, которые являются фактической реабилитацией нацизма. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUMА высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Косогов отметил, что государства Прибалтики и Польша «объявили тотальную специальную операцию по сносу советских памятников установленных воинам освободителям, освободившим в 1940-е годы данные государства от немецко-фашистских захватчиков ценой своих жизней».
Депутат подчеркнул, что Россия должна предпринять ответные меры.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Риги, несмотря на протесты жителей, полностью завершили демонтаж Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Также в польском городе Бжег снесли советский памятник бойцам Красной армии.