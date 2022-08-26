Орел, 26 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Государства, где сносятся советские памятники воинам-освободителям, являются агрессорами и должны понести ответственность за эти действия, которые являются фактической реабилитацией нацизма. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUMА высказал депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

Косогов отметил, что государства Прибалтики и Польша «объявили тотальную специальную операцию по сносу советских памятников установленных воинам освободителям, освободившим в 1940-е годы данные государства от немецко-фашистских захватчиков ценой своих жизней».

Депутат подчеркнул, что Россия должна предпринять ответные меры.

«Необходимо всех дипломатов данных государств, а также прекратить любые экономические и торговые связи, которые на данный момент реализуются между Россией и данными государствами, ввести санкции и поднять данный вопрос на Совете Безопасности ООН, а также внести резолюцию в Генеральную Ассамблею ООН с осуждением данных государств за фактическую реабилитацию нацизма», — считает Косогов.

«Следует отметить, что в связи с тем, что Калининградская область граничит с данными странами-агрессорами, то необходимо укрепить группировку войск Российской Федерации в данном регионе во избежание возможных провокаций со стороны стран Прибалтики и Польши», — добавил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Риги, несмотря на протесты жителей, полностью завершили демонтаж Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Также в польском городе Бжег снесли советский памятник бойцам Красной армии.