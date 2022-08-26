Сеть: «Брешет!» — Шольц против поставок Киеву оружия для ударов по РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок киевскому режиму вооружения, которое может быть использовано для обстрелов российской территории. В этом вопросе Шольц поддерживает подход президента США Джо Байдена, сообщает издание T-Online.
Политик указал на то, американский президент ясно сформулировал принцип, который позволит избежать эскалации конфликта.
«Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — сказал Шольц.
Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения дали понять, что не стоит верить западным политикам: сегодня они говорят одно, а завтра — противоположное. Иные также считают, что если завтра Штаты прикажут, то Германия поставит киевскому режиму любое оружие.
«Никто вам уже не верит. Ни Макрону, ни Шольцу», — отреагировала Svetik S.
«Газовая диета помогает трезво взглянуть на окружающую действительность?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.
«Шольц не успевает осмотреть каждый экземпляр передаваемого вооружения», — иронизирует Вячеслав.
«То отказался, то по зениткам лазит», — отреагировала Ирина Ж.
«Желаю Германии, стороннице и союзнице фашистского [киевского режима] очень плохой зимы», — пишет Тарзан.
«Где-то в мире грустит один Зеленский…» — шутит Tanya L.
«Брешут… Американцы прикажут — и немцы под козырёк», — отметил 78 226.
«Нет ему веры», — добавила Ольга.
«Там никому нет веры», — поддержал Денис Ч.
«Зиму никто не отменит, даже Байден», — с сарказмом написал Рафаэль, указывая на то, что зимой Запад рискует столкнуться с проблемами с энергоносителями.
«Полазил по танку, вспомнил деда, служившего в вермахте и понял, чем может закончиться помощь оружием [киевскому режиму] и обстрел российской территории», — добавил Volodya.
«Зима близко», — смеется Юлия М.
«России надо уже во весь голос заявить: кто будет поставлять оружие, отключим газ! Без всяких там экивоков», — призвала Елена.
«Надеюсь, не получится как обычно: через пару дней Шольца дожали», — выразила опасение Наталья К.
«Сейчас его американские партнёры дожмут, и опять поставит. Никогда такого не было и вот опять!» — написала Юлия К.
«Однако это не значит, что Германия во главе с Шольцем и [министром иностранных дел Германии Анналеной] Бербок отказывается от фашистских взглядов», — подытожил Сергей К.