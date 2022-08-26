Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок киевскому режиму вооружения, которое может быть использовано для обстрелов российской территории. В этом вопросе Шольц поддерживает подход президента США Джо Байдена, сообщает издание T-Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Политик указал на то, американский президент ясно сформулировал принцип, который позволит избежать эскалации конфликта.

«Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — сказал Шольц.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения дали понять, что не стоит верить западным политикам: сегодня они говорят одно, а завтра — противоположное. Иные также считают, что если завтра Штаты прикажут, то Германия поставит киевскому режиму любое оружие.

«Никто вам уже не верит. Ни Макрону, ни Шольцу», — отреагировала Svetik S.

«Газовая диета помогает трезво взглянуть на окружающую действительность?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Шольц не успевает осмотреть каждый экземпляр передаваемого вооружения», — иронизирует Вячеслав.

«То отказался, то по зениткам лазит», — отреагировала Ирина Ж.

«Желаю Германии, стороннице и союзнице фашистского [киевского режима] очень плохой зимы», — пишет Тарзан.

Немецкие военнопленные у костра

«Где-то в мире грустит один Зеленский…» — шутит Tanya L.

«Брешут… Американцы прикажут — и немцы под козырёк», — отметил 78 226.

«Нет ему веры», — добавила Ольга.

«Там никому нет веры», — поддержал Денис Ч.

«Зиму никто не отменит, даже Байден», — с сарказмом написал Рафаэль, указывая на то, что зимой Запад рискует столкнуться с проблемами с энергоносителями.

«Полазил по танку, вспомнил деда, служившего в вермахте и понял, чем может закончиться помощь оружием [киевскому режиму] и обстрел российской территории», — добавил Volodya.

«Зима близко», — смеется Юлия М.

«России надо уже во весь голос заявить: кто будет поставлять оружие, отключим газ! Без всяких там экивоков», — призвала Елена.

«Надеюсь, не получится как обычно: через пару дней Шольца дожали», — выразила опасение Наталья К.

«Сейчас его американские партнёры дожмут, и опять поставит. Никогда такого не было и вот опять!» — написала Юлия К.

«Однако это не значит, что Германия во главе с Шольцем и [министром иностранных дел Германии Анналеной] Бербок отказывается от фашистских взглядов», — подытожил Сергей К.